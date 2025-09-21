"NÍVEL DE SELEÇÃO BRASILEIRA"
Ex-Vitória, Léo Condé diz que é difícil jogar contra o Bahia
Léo Condé elogia o Bahia e cita Seleção Brasileira para falar do time de Rogério Ceni
Por Téo Mazzoni
O Bahia até saiu atrás, mas buscou o empate diante do Ceará neste sábado, 20. Em partida realizada no Castelão, em Fortaleza, as equipes ficaram no 1 a 1, em um duelo agitado que marcou o reencontro de Rogério Ceni com o técnico Léo Condé, ex-Vitória.
Este foi o quarto embate entre os treinadores na temporada, e Rogério Ceni levou a melhor no retrospecto. Com o empate deste sábado, o comandante tricolor manteve a invencibilidade contra Léo Condé em 2025 — foram três triunfos e um empate. Após o jogo, o treinador do Ceará desabafou:
É difícil jogar contra eles
Para Léo Condé, o Bahia é uma equipe de alto nível, com atletas de Seleção Brasileira, e com jogadores constantemente convocados — não só pelo Brasil, mas também por outras seleções.
“É um time que já está jogando junto há praticamente três anos, com o mesmo treinador [...] Enfrentamos um grande adversário, com jogadores de nível de Seleção Brasileira. Temos o Jean convocado, o Juba pré-convocado".
Leia Também:
Portanto, apesar de lamentar o empate, Léo Condé entendeu que o Ceará fez um bom jogo contra o Bahia: "Foi um jogo bem jogado por parte do Ceará".
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes