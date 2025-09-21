Ex-Vitória, Léo Condé diz que é difícil jogar contra o Bahia

Léo Condé se rende ao Bahia de Ceni após duelo no Brasileirão - Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Bahia até saiu atrás, mas buscou o empate diante do Ceará neste sábado, 20. Em partida realizada no Castelão, em Fortaleza, as equipes ficaram no 1 a 1, em um duelo agitado que marcou o reencontro de Rogério Ceni com o técnico Léo Condé, ex-Vitória.

Este foi o quarto embate entre os treinadores na temporada, e Rogério Ceni levou a melhor no retrospecto. Com o empate deste sábado, o comandante tricolor manteve a invencibilidade contra Léo Condé em 2025 — foram três triunfos e um empate. Após o jogo, o treinador do Ceará desabafou:

É difícil jogar contra eles Léo Condé - treinador do Ceará

Para Léo Condé, o Bahia é uma equipe de alto nível, com atletas de Seleção Brasileira, e com jogadores constantemente convocados — não só pelo Brasil, mas também por outras seleções.

“É um time que já está jogando junto há praticamente três anos, com o mesmo treinador [...] Enfrentamos um grande adversário, com jogadores de nível de Seleção Brasileira. Temos o Jean convocado, o Juba pré-convocado".

Portanto, apesar de lamentar o empate, Léo Condé entendeu que o Ceará fez um bom jogo contra o Bahia: "Foi um jogo bem jogado por parte do Ceará".