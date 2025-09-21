Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

"NÍVEL DE SELEÇÃO BRASILEIRA"

Ex-Vitória, Léo Condé diz que é difícil jogar contra o Bahia

Léo Condé elogia o Bahia e cita Seleção Brasileira para falar do time de Rogério Ceni

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

21/09/2025 - 10:25 h | Atualizada em 22/09/2025 - 10:28
Léo Condé se rende ao Bahia de Ceni após duelo no Brasileirão
Léo Condé se rende ao Bahia de Ceni após duelo no Brasileirão -

O Bahia até saiu atrás, mas buscou o empate diante do Ceará neste sábado, 20. Em partida realizada no Castelão, em Fortaleza, as equipes ficaram no 1 a 1, em um duelo agitado que marcou o reencontro de Rogério Ceni com o técnico Léo Condé, ex-Vitória.

Este foi o quarto embate entre os treinadores na temporada, e Rogério Ceni levou a melhor no retrospecto. Com o empate deste sábado, o comandante tricolor manteve a invencibilidade contra Léo Condé em 2025 — foram três triunfos e um empate. Após o jogo, o treinador do Ceará desabafou:

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
É difícil jogar contra eles
Léo Condé - treinador do Ceará

Para Léo Condé, o Bahia é uma equipe de alto nível, com atletas de Seleção Brasileira, e com jogadores constantemente convocados — não só pelo Brasil, mas também por outras seleções.

É um time que já está jogando junto há praticamente três anos, com o mesmo treinador [...] Enfrentamos um grande adversário, com jogadores de nível de Seleção Brasileira. Temos o Jean convocado, o Juba pré-convocado".

Leia Também:

Rogério Ceni traça objetivo do Bahia no Campeonato Brasileiro
Rogério Ceni projeta retorno de atacante para duelo diante do Vasco
Bahia: Willian José valoriza ponto e diz que não perder foi vital

Portanto, apesar de lamentar o empate, Léo Condé entendeu que o Ceará fez um bom jogo contra o Bahia: "Foi um jogo bem jogado por parte do Ceará".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia campeonato brasileiro ceará Léo Condé Rogério Ceni série a

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Léo Condé se rende ao Bahia de Ceni após duelo no Brasileirão
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

Léo Condé se rende ao Bahia de Ceni após duelo no Brasileirão
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Léo Condé se rende ao Bahia de Ceni após duelo no Brasileirão
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

Léo Condé se rende ao Bahia de Ceni após duelo no Brasileirão
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

x