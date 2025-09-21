MANIFESTAÇÃO
Ato contra PEC da Blindagem reúne multidão em Salvador; veja vídeo
Diversas lideranças de movimentos sociais e artistas baianos marcaram presença
Por Bernardo Rego
Milhares de pessoas se reúnem na região do Cristo, no bairro da Barra, em Salvador, neste domingo, 21, para participar de uma manifestação contra a chamada PEC da Blindagem. O projeto foi aprovado por 314 favoráveis e 168 contrários no plenário da Câmara dos Deputados na quarta-feira, 17.
Os manifestantes levaram cartazes onde pedem a taxação dos super ricos e que não seja dada anistia a nenhum dos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O Portal A TARDE está no local e fez o registro em vídeos e fotos.
Atos como o que acontece na capital baiana também ocorrem em diversas cidades de todo o Brasil.
Confira:
AL
Maceió - 9h - Sete Coqueiros - Praia do Pajuçara
AM
Manaus - 8h - Av. Getúlio Vargas
AP
Macapá - 16h - Teatro das Bacabeiras
BA
Salvador - 9h - Morro do Cristo
CE
Fortaleza - 15h30 - Estátua de Iracema Guardiã, Av. Beira Mar, 1140
DF
Brasília - 9h - Concentração no Museu Nacional
ES
Vitória - 15h - ALES
GO
Goiânia - 16h - Praça Universitária
MA
São Luis - 9h - Praça da Igreja do Carmo
MG
Belo Horizonte - 9h - Praça Raul Soares
Juiz de Fora - 10h - Praça da Estação
Serra do Cipó - 10h - Praça
Uberaba - 10h30 - Feira da Abadia
Uberlândia - 9h - Feira Livre do Bairro Luizote
Pirapora - 8h30 - Rotatória Av. Pio XII
Ituiutaba - 9h - Feira da Junqueira
Alfenas - 10h - Praça do Coliseu
Montes Claros - 9h - Parque Municipal Milton Prates
MT
Cuiabá - 8h - Praça Cultural do CPA II
Cuiabá - 14h - Praça Alencastro
MS
Campo Grande - 8h - 14 de Julho com Afonso Pena
Corumbá - 15h - 13 de Junho com Frei Mariano
Dourados - 9h - Feira Central (Cafelândia, 490)
PA
Belém - 9h - Praça da República
PB
João Pessoa - 09h - Busto do Tamandaré
PE
Recife - 14h - Ginásio Pernambucano - Rua da Aurora
PR
Curitiba - 14h - Boca Maldita
RJ
Rio de Janeiro - 14h - Posto 5 de Copacabana
RN
Natal - 15h - Midway
RO
Porto Velho - 16h - Pça da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré
RS
Porto Alegre - 14h - Redenção
SC
Florianópolis - 13h - Ponte Hercílio Luz ( em frente ao Parque da Luz)
Itajaí - 14h - Praça do Centro de Eventos
Jaraguá do Sul - 14h - Praça da Meia Luz
Joinville - 14h -Praça da Bandeira
SE
Aracaju - 16h - Praia da Cinelândia
SP
Bauru - 16h - Vitória Régia
Ribeirão Preto - 15h30 - Praça Spadoni
Santos - 16h - Praça da Cidadania Av Ana Costa, 340
São Paulo - 14h - MASP
São Paulo - PEDALULA - Concentração 13h13, saída às 14h - Praça do Ciclista (Av. Paulista 2440)
Sobre a PEC da Blindagem
O texto prevê a necessidade de autorização da Câmara e do Senado para o Supremo Tribunal Federal (STF) processar criminalmente deputados e senadores. Pelo texto, os parlamentares têm 90 dias para decidir se autorizam ou não a investigação criminal contra um colega, a contar de quando o Supremo enviar o pedido ao Congresso.
Em relação à prisão em flagrante por crime inafiançável desde a diplomação, a prisão poderá ocorrer, e os autos devem ser remetidos à Casa respectiva em 24 horas. Já a decisão sobre a prisão, autorizando ou não a formação de culpa, terá também de ser tomada pelo voto secreto da maioria absoluta dos membros da Casa. Se a prisão não for autorizada, o parlamentar deverá ser solto.
Após ser aprovada em dois turnos na Câmara, a PEC foi enviada ao Senado, onde deve enfrentar resistência. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), demonstrou indignação com a iniciativa.
