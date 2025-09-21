Ato contra PEC da Blindagem reúne multidão em Salvador; veja vídeo

Manifestantes lotam a região do Cristo, na Barra, neste domingo (21) - Foto: Giovanna Rimola | Ag. A TARDE

Milhares de pessoas se reúnem na região do Cristo, no bairro da Barra, em Salvador, neste domingo, 21, para participar de uma manifestação contra a chamada PEC da Blindagem. O projeto foi aprovado por 314 favoráveis e 168 contrários no plenário da Câmara dos Deputados na quarta-feira, 17.

Os manifestantes levaram cartazes onde pedem a taxação dos super ricos e que não seja dada anistia a nenhum dos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O Portal A TARDE está no local e fez o registro em vídeos e fotos.

Atos como o que acontece na capital baiana também ocorrem em diversas cidades de todo o Brasil.

Confira:

AL

Maceió - 9h - Sete Coqueiros - Praia do Pajuçara

AM

Manaus - 8h - Av. Getúlio Vargas

AP

Macapá - 16h - Teatro das Bacabeiras

BA

Salvador - 9h - Morro do Cristo

CE

Fortaleza - 15h30 - Estátua de Iracema Guardiã, Av. Beira Mar, 1140

DF

Brasília - 9h - Concentração no Museu Nacional

ES

Vitória - 15h - ALES

GO

Goiânia - 16h - Praça Universitária

MA

São Luis - 9h - Praça da Igreja do Carmo

MG

Belo Horizonte - 9h - Praça Raul Soares

Juiz de Fora - 10h - Praça da Estação

Serra do Cipó - 10h - Praça

Uberaba - 10h30 - Feira da Abadia

Uberlândia - 9h - Feira Livre do Bairro Luizote

Pirapora - 8h30 - Rotatória Av. Pio XII

Ituiutaba - 9h - Feira da Junqueira

Alfenas - 10h - Praça do Coliseu

Montes Claros - 9h - Parque Municipal Milton Prates

MT

Cuiabá - 8h - Praça Cultural do CPA II

Cuiabá - 14h - Praça Alencastro

MS

Campo Grande - 8h - 14 de Julho com Afonso Pena

Corumbá - 15h - 13 de Junho com Frei Mariano

Dourados - 9h - Feira Central (Cafelândia, 490)

PA

Belém - 9h - Praça da República

PB

João Pessoa - 09h - Busto do Tamandaré

PE

Recife - 14h - Ginásio Pernambucano - Rua da Aurora

PR

Curitiba - 14h - Boca Maldita

RJ

Rio de Janeiro - 14h - Posto 5 de Copacabana

RN

Natal - 15h - Midway

RO

Porto Velho - 16h - Pça da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

RS

Porto Alegre - 14h - Redenção

SC

Florianópolis - 13h - Ponte Hercílio Luz ( em frente ao Parque da Luz)

Itajaí - 14h - Praça do Centro de Eventos

Jaraguá do Sul - 14h - Praça da Meia Luz

Joinville - 14h -Praça da Bandeira

SE

Aracaju - 16h - Praia da Cinelândia

SP

Bauru - 16h - Vitória Régia

Ribeirão Preto - 15h30 - Praça Spadoni

Santos - 16h - Praça da Cidadania Av Ana Costa, 340

São Paulo - 14h - MASP

São Paulo - PEDALULA - Concentração 13h13, saída às 14h - Praça do Ciclista (Av. Paulista 2440)

Sobre a PEC da Blindagem

O texto prevê a necessidade de autorização da Câmara e do Senado para o Supremo Tribunal Federal (STF) processar criminalmente deputados e senadores. Pelo texto, os parlamentares têm 90 dias para decidir se autorizam ou não a investigação criminal contra um colega, a contar de quando o Supremo enviar o pedido ao Congresso.

Em relação à prisão em flagrante por crime inafiançável desde a diplomação, a prisão poderá ocorrer, e os autos devem ser remetidos à Casa respectiva em 24 horas. Já a decisão sobre a prisão, autorizando ou não a formação de culpa, terá também de ser tomada pelo voto secreto da maioria absoluta dos membros da Casa. Se a prisão não for autorizada, o parlamentar deverá ser solto.

Após ser aprovada em dois turnos na Câmara, a PEC foi enviada ao Senado, onde deve enfrentar resistência. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), demonstrou indignação com a iniciativa.