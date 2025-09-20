Atos contra PEC da Blindagem e PL da anistia: veja cidades e horários

Morro do Cristo, na Barra, será local da manifestção contra PL da Anistia e PEC da Blindagem, em Salvador - Foto: Joá Souza l Ag. A TARDE

Após a aprovação pela Câmara dos Deputados, nesta semana, de duas matérias polêmicas — a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem e o projeto de lei da anistia — movimentos sociais decidiram pela realização de atos, em diversas partes do país, contra a aprovação dos dois textos.

As mobilizações vão ocorrer em pelo menos 24 cidades das cinco regiões do Brasil. Nos estados de São Paulo e Minas Gerais é onde estão concentrados a maior quantidade de atos, com três, cada, seguido do Paraná, com dois. Em Brasília, está previsto um ato no Museu da República, às 9h.

Em Salvador, uma das capitais onde ocorrerá mobilizações, a manifestação acontece no Morro do Cristo, na Barra, às 9h. No entanto, o principal dos protestos deve ocorrer no Rio de Janeiro. Às 14h, o ato será no Posto 5, em Copacabana, e vai contar com a presença de artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque.

Confira os locais e horários onde vão acontecer as manifestações:

Região Norte

Belém (PA) - Praça da República, 9h

Macapá (AP) - Teatro das Bacabeiras, 16h

Manaus (AM) - Avenida Getúlio Vargas, às 8h

Região Nordeste

João Pessoa (PB) - Busto de Tamandaré, 9h

Fortaleza (CE) - Estátua de Iracema Guardiã, 15h30

Recife (PE) - Rua da Aurora, 15h

Natal (RN) - Avenida Roberto Freire, 9h

Salvador (BA) - Morro do Cristo, 9h

Aracaju (SE) - Praia da Cinelândia, 16h

Região Centro-Oeste

Brasília (DF) - Museu da República, 9h

Goiânia (GO) - Praça Universitária, 16h

Cuiabá (MT) - Praça Alencastro, 14h

Região Sul

Florianópolis (SC) - Ponte Hercílio Luz, 13h

Curitiba (PR) - Boca Maldita, 14h

Londrina (PR) - Zerão, 15h

Porto Alegre (RS) - Parque Redenção, 14h

Região Sudeste

São Paulo (SP) - Masp, 14h

Santos (SP) - Avenida Ana Costa, 340, 16h

Ribeirão Preto (SP) - Praça Spadoni, 15h30

Belo Horizonte (MG) - Praça Raul Soares, 9h

Uberlândia (MG) - Feira Livre do Luizote, 9h

Juiz de Fora (MG) - Praça da Estação, 10h

Vitória (ES) - Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 15h

Rio de Janeiro (RJ) - Posto 5/Copacabana, 14h

Flávio Bolsonaro chama Caetano e Chico de 'mamadores da Rouanet'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chamou os cantores e compositores Chico Buarque e Caetano Veloso de "mamadores da Rouanet" ao criticar o ato que os dois artistas vão participar, neste domingo, 21, no Rio de Janeiro, contra o projeto de lei da anistia e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem. Além da capital fluminense, estão previstas mobilizações em outras capitais pelo Brasil.

Em uma publicação em seu perfil no X, o parlamentar afirmou: “poucos milionários mamadores da Rouanet, que ficam com a grana forte, querem que os milhares de artistas que não recebem Rouanet vão para um ato anti-anistia". Além de Chico e Caetano, o ato deve contar com a presença de Gilberto Gil.

Nas redes sociais, Caetano já havia se manifestado contra as medidas apresentadas pela oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “A gente tem que ir pra rua, pra frente do Congresso como já fomos outras vezes, voltar a dizer que não admitimos isso como povo e como nação. Não admitimos!”, publicou.

Daniela Mercury marcará presença em ato em Salvador

Na capital baiana, o ato contra o PL da anistia e a PEC da Blindagem vai contar com a presença da cantora Daniela Mercury. Em Salvador, apoiam o movimento a Mídia Ninja, Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, Seremos Resistência e CTB-BA. A nota da organização do evento diz que "não se pode anistiar golpistas e proteger políticos que atentaram contra a Constituição, bem como contra os direitos do povo”.