Otto sobre PEC da Blindagem: 'Crime organizado vai comprar partidos'

Senador Otto Alencar (PSD-BA) - Foto: Edilson Rodrigues | Agência Senado

O senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, fez um grave alerta sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, aprovada esta semana na Câmara dos Deputados, e blinda parlamentares de serem investigados.

Para o pessedista, caso a proposta passe pelo Senado, ela vai atrair facções criminosas, como o PCC, para a política. "A PEC da Blindagem põe crime organizado na política. Se aprovar, o crime organizado vai comprar esses partidos de aluguel", afirmou ele ao UOL.

Ele afirmou que não há data para a discussão acontecer no colegiado, mas que o relator já foi escolhido: trata-se do também senador Alessandro Vieira (MDB-SE) — o emedebista, inclusive, já se manifestou contra o texto, a exemplo do próprio Otto Alencar e do senador Jaques Wagner (PT-BA).

Nesta semana, em entrevista à Globonews, Otto já havia lembrado que organizações criminosas se infiltraram em prefeituras. Ao comandar municípios, disse Otto, conseguem desviar recursos públicos usando licitações direcionadas e empresas de fachada. Além disso, ressaltou que o PCC já chegou a Faria Lima.

O congressista ainda considerou que blindar parlamentares de investigações incentiva as facções a dar um novo passo: tentar eleger deputados federais e senadores.

O presidente da CCJ indicou que não há pressa da tramitação da matéria, já que a pauta de votações está tomada nas próximas duas semanas. No entanto, ele não esconde a preocupação de que se a proposta for considerada constitucional no colegiado, ela pode ser votada em plenário.