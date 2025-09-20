Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Otto sobre PEC da Blindagem: 'Crime organizado vai comprar partidos'

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, senador baiano já definiu relator da matéria

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

20/09/2025 - 18:39 h
Senador Otto Alencar (PSD-BA)
Senador Otto Alencar (PSD-BA) -

O senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, fez um grave alerta sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, aprovada esta semana na Câmara dos Deputados, e blinda parlamentares de serem investigados.

Para o pessedista, caso a proposta passe pelo Senado, ela vai atrair facções criminosas, como o PCC, para a política. "A PEC da Blindagem põe crime organizado na política. Se aprovar, o crime organizado vai comprar esses partidos de aluguel", afirmou ele ao UOL.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ele afirmou que não há data para a discussão acontecer no colegiado, mas que o relator já foi escolhido: trata-se do também senador Alessandro Vieira (MDB-SE) — o emedebista, inclusive, já se manifestou contra o texto, a exemplo do próprio Otto Alencar e do senador Jaques Wagner (PT-BA).

Leia Também:

Deputados se arrependem após voto favorável na PEC da Blindagem
Deputado baiano justifica voto polêmico à PEC da Blindagem
PT Bahia reage contra PEC da Blindagem e PL da Anistia

Nesta semana, em entrevista à Globonews, Otto já havia lembrado que organizações criminosas se infiltraram em prefeituras. Ao comandar municípios, disse Otto, conseguem desviar recursos públicos usando licitações direcionadas e empresas de fachada. Além disso, ressaltou que o PCC já chegou a Faria Lima.

O congressista ainda considerou que blindar parlamentares de investigações incentiva as facções a dar um novo passo: tentar eleger deputados federais e senadores.

O presidente da CCJ indicou que não há pressa da tramitação da matéria, já que a pauta de votações está tomada nas próximas duas semanas. No entanto, ele não esconde a preocupação de que se a proposta for considerada constitucional no colegiado, ela pode ser votada em plenário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime organizado otto alencar PCC pec da blindagem Senado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Senador Otto Alencar (PSD-BA)
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Senador Otto Alencar (PSD-BA)
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Senador Otto Alencar (PSD-BA)
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Senador Otto Alencar (PSD-BA)
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

x