MANIFESTAÇÃO

Jerônimo convoca população para ato contra PEC da Blindagem em Salvador

Mobilização acontece nesse domingo, 21, em várias cidades do país; em Salvador, ato está marcado para às 9h

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

20/09/2025 - 22:57 h
Governador Jerônimo Rodrigues convoca população para ato na Barra
Governador Jerônimo Rodrigues convoca população para ato na Barra -

Não à anistia e não à PEC da Blindagem. O Brasil precisa fortalecer sua democracia, sua soberania”, afirmou o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, em uma postagem no Instagram, ao convocar a população para participar do ato público contra as Propostas de Emenda à Constituição (PECs), que estão em tramitação no Congresso Nacional. O ato acontece em várias cidades do país, nesse domingo, 21.

A mobilização tem como objetivo o combate à PEC da Blindagem - que cria privilégios para políticos e abre caminho para a impunidade -, além de se posicionar contra a proposta que inclui uma anistia que pode beneficiar pessoas envolvidas no ato contra o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), em 8 de janeiro de 2023.

Os crimes foram cometidos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em Salvador, a manifestação está marcada para as 9h, no Cristo da Barra. A cantora Daniela Mercury está confirmada para comandar o ato de cima do trio elétrico.

Ainda em seu pronunciamento, Rodrigues enfatizou a necessidade urgente de fortalecer a democracia e a soberania do Brasil. “Vamos caminhar juntos em defesa da soberania e nossa independência plena”, finalizou o governador.

Leia Também:

Eduardo Bolsonaro critica PL de Paulinho e faz ameaça a deputado
Atos contra PEC da Blindagem e PL da anistia: veja cidades e horários
Otto sobre PEC da Blindagem: 'Crime organizado vai comprar partidos'

As PECs

A PEC da Blindagem está atualmente sob análise no Senado Federal, após ter sido aprovada pela Câmara dos Deputados.

A proposta altera regras constitucionais para dificultar a responsabilização criminal de parlamentares, exigindo autorização prévia do Legislativo para processos e prisões, o que tem sido amplamente criticado por enfraquecer o combate à corrupção e comprometer a independência entre os Poderes.

Já a proposta de anistia foi promulgada em 2024 e concede perdão a políticos e manifestantes envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Apesar de aprovada, a medida segue gerando protestos em diversos setores da sociedade civil, por ser vista como um atentado à justiça, à memória dos ataques às instituições e à responsabilização dos envolvidos.

8 de janeiro anistia congresso nacional democracia Governador da Bahia Governador da Bahia Jerônimo Rodrigues impunidade Jerônimo Rodrigues pec da blindagem sem anistia

