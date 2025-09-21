Caetano puxa coro de 'sem anistia' em ato no Rio de Janeiro

Ato no Rio de Janeiro contra a PEC da Blindagem e PL da Anistia - Foto: Tânia Rego / Agência Brasil

O cantor e compositor Caetano Veloso foi um dos comandantes de um ato neste domingo, 21, no Rio de Janeiro, contra a aprovação, pela Câmara dos Deputados, na semana passada, da PEC da Blindagem e da PL da Anistia. A mobilização se somou a outras manifestações que ocorreram ao longo do dia de hoje pelo país, inclusive em Salvador.

Na capital fluminense, o ato começou por volta das 15h e, segundo os organizadores, esteve perto de alcançar 100 mil pessoas. Em cima de um trio elétrico no Posto 5, em Copacabana, Caetano puxou o coro de "sem anistia" para os envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de Janeiro de 2023.

"O povo elegeu Lula, por isso a democracia no Brasil resiste", disse Caetano, antes de cantar "Desde que o samba é samba". Além do baiano, marcaram presença os também cantores e compositores Gilberto Gil, Chico Buarque e Djavan. Cada um deles vestiu camisas representando cada uma das quatro cores da bandeira brasileira.

Em seu perfil nas redes sociais, Caetano publicou um vídeo no qual aparece ao lado de Gil cantando a música "Divino Maravilhoso", eternizada na voz de Gal Costa (1945-2022).

Além disso, dois bonecos infláveis que representam o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chamavam atenção do público.

Entre os políticos, a manifestação contou ainda com a presença dos deputados federais Lindbergh Farias (PT), Talíria Petrone (PSol), Chico Alencar (PSol), Henrique Vieira (PSol), Glauber Braga (PSol) e Jandira Feghali (PCdoB).

Ato contra PEC da Blindagem reúne multidão em Salvador

Milhares de pessoas se reuniram na região do Morro do Cristo, bairro da Barra, em Salvador, neste domingo, 21, para participar da manifestação contra a chamada PEC da Blindagem. Os manifestantes levaram cartazes onde pediram a taxação dos super ricos e que não seja dada anistia a nenhum dos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Extrema-direita não se cria na Bahia, diz Wagner Moura

Durante manifestação contra a PEC da Blindagem, no Cristo da Barra, em Salvador, neste domingo 21, que reuniu milhares de pessoas, o ator baiano Wagner Moura defendeu o movimento e repudiou os últimos atos de deputados.

"Aqui na Bahia a extrema-direita não se cria. Nossa democracia botou pra lenhar. Sem bandidagem, sem anistia e sem esculhambação", disse, ao lado de artistas, em trio elétrico.

O ator relembrou ainda o episódio das eleições de 2022 quando, em algumas cidades, foram colocadas barreiras policiais na tentativa de impedir o voto de pessoas do interior.

Políticos e artistas como Daniela Mercury participaram do evento. A chamada PEC da Blindagem prevê autorização do Congresso para o início de processos criminais contra congressistas.