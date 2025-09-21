Renan Calheiros critica Hugo Motta e o compara a Severino Cavalcante

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) - Foto: Kayo Magalhaes

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) não poupou críticas ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), após a aprovação, na semana passada, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem e do projeto de lei (PL) da Anistia.

Ao referendar as queixas contra o parlamentar paraibano — que tem sido criticado por ceder às pressões de bolsonaristas —, Renan o comparou a um ex-presidente da Câmara já falecido: o pernambucano Severino Cavacante, que ocupou o cargo por 220 dias, em 2005. Ele ficou marcado por renunciar ao mandato em meio ao escândalo que ficou conhecido como "mensalinho", após denúncia de que cobrava propina de R$ 10 mil por mês do dono de um dos restaurantes da Câmara.

Severino Cavalcante morreu aos 89 anos, em julho de 2020, no Recife.

"Nem Severino foi tão fraco", disparou Renan Calheiros em declaração ao colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, na última sexta-feira, 19.

Hugo Motta gastou R$ 232 mil em voos fretados com verba pública

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), gastou mais R$ 232 mil em voos fretados, com dinheiro público, na sua articulação para assumir a Presidência da Casa — ele tomou posse no cargo em fevereiro deste ano, em substituição a Arthur Lira (PP-AL).

O valor foi gasto em um período de 20 dias, de acordo com uma investigação feita pelo The Intercept Brasil. Três deslocamentos ocorreram nos dias 23 e 26 de outubro, além do dia 11 de novembro de 2024.

Um dos deslocamentos aconteceu no dia 26 de outubro de 2024, três dias após o fim do segundo turno das eleições municipais. Um voo — este o mais caro — de ida e volta de Belém (PA) a Brasília custou R$ 110 mil, oriundo do Fundo Partidário. A viagem chamou a atenção do Ministério Público Federal (MPF).

Três dias, antes, em 23 de outubro, Motta se deslocou entre a capital federal e Campo Grande (MS) e pagou um valor de R$ 59,5 mil (ida e volta), à empresa Táxi Aéreo Piracicaba Ltda. No dia 11 de novembro, a viagem foi maior, englobando as cidades de Belo Horizonte, São Paulo e Brasília. Tudo isso ao custo de R$ 63 mil.