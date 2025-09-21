Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

"FRACO"

Renan Calheiros critica Hugo Motta e o compara a Severino Cavalcante

Senador detonou atual mandatário da Câmara após aprovação de PEC e PL polêmicas

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

21/09/2025 - 17:51 h
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) -

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) não poupou críticas ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), após a aprovação, na semana passada, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem e do projeto de lei (PL) da Anistia.

Ao referendar as queixas contra o parlamentar paraibano — que tem sido criticado por ceder às pressões de bolsonaristas —, Renan o comparou a um ex-presidente da Câmara já falecido: o pernambucano Severino Cavacante, que ocupou o cargo por 220 dias, em 2005. Ele ficou marcado por renunciar ao mandato em meio ao escândalo que ficou conhecido como "mensalinho", após denúncia de que cobrava propina de R$ 10 mil por mês do dono de um dos restaurantes da Câmara.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Severino Cavalcante morreu aos 89 anos, em julho de 2020, no Recife.

"Nem Severino foi tão fraco", disparou Renan Calheiros em declaração ao colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, na última sexta-feira, 19.

Leia Também:

PEC da Blindagem: Otto define data de votação para "sepultar" projeto
Jerônimo 'dá bronca' em deputado e cutuca ACM Neto em evento na Bahia
Feira de Santana expõe nomes de pessoas com HIV no Diário Oficial

Hugo Motta gastou R$ 232 mil em voos fretados com verba pública

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), gastou mais R$ 232 mil em voos fretados, com dinheiro público, na sua articulação para assumir a Presidência da Casa — ele tomou posse no cargo em fevereiro deste ano, em substituição a Arthur Lira (PP-AL).

O valor foi gasto em um período de 20 dias, de acordo com uma investigação feita pelo The Intercept Brasil. Três deslocamentos ocorreram nos dias 23 e 26 de outubro, além do dia 11 de novembro de 2024.

Um dos deslocamentos aconteceu no dia 26 de outubro de 2024, três dias após o fim do segundo turno das eleições municipais. Um voo — este o mais caro — de ida e volta de Belém (PA) a Brasília custou R$ 110 mil, oriundo do Fundo Partidário. A viagem chamou a atenção do Ministério Público Federal (MPF).

Três dias, antes, em 23 de outubro, Motta se deslocou entre a capital federal e Campo Grande (MS) e pagou um valor de R$ 59,5 mil (ida e volta), à empresa Táxi Aéreo Piracicaba Ltda. No dia 11 de novembro, a viagem foi maior, englobando as cidades de Belo Horizonte, São Paulo e Brasília. Tudo isso ao custo de R$ 63 mil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados hugo motta pec da blindagem PL da Anistia Renan Calheiros

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

x