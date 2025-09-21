Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Feira de Santana expõe nomes de pessoas com HIV no Diário Oficial

Mais de 600 nomes foram divulgados junto à suspensão de benefício de transporte; prefeitura alega falha do sistema e promete correção

Redação

Por Redação

21/09/2025 - 14:59 h | Atualizada em 23/09/2025 - 12:30
Prefeitura publicou no Diário Oficial lista com os nomes de mais de 600 pessoas que vivem com HIV no município
Prefeitura publicou no Diário Oficial lista com os nomes de mais de 600 pessoas que vivem com HIV no município -

A Prefeitura de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, publicou no Diário Oficial do sábado, 20, uma lista com os nomes de mais de 600 pessoas que vivem com HIV no município, ao anunciar a suspensão do benefício de passe livre no transporte coletivo urbano. Horas depois, a edição foi retirada do ar.

Além dos portadores do vírus, também tiveram seus nomes expostos pacientes diagnosticados com fibromialgia e anemia falciforme. A divulgação ocorreu em cumprimento a uma decisão judicial que revogou uma tutela provisória de urgência anteriormente concedida pela Justiça, segundo informou o documento.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A portaria determinava que os beneficiários devolvessem seus cartões de transporte no prazo de cinco dias úteis e apresentassem defesa escrita ou documentação junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), sob pena de suspensão ou cancelamento definitivo do benefício. O protocolo deveria ser feito presencialmente, na sede da pasta, localizada no bairro Mangabeira.

Leia Também:

Sangrento! Feira de Santana registra quatro mortes no final de semana
Freio no futuro: Feira de Santana adia implantação de ônibus elétricos
Mobilidade renovada: Feira de Santana recebe R$ 60 milhões em obras

A publicação de informações dessa natureza pode configurar violação às normas constitucionais e legais que asseguram o direito à privacidade. A Constituição Federal garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e do sigilo de dados, enquanto a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) classifica informações de saúde como dados sensíveis. Além disso, tanto o Código de Ética Médica quanto normas do Sistema Único de Saúde (SUS) orientam que a identidade de pessoas que vivem com HIV deve ser preservada para evitar estigmatização e discriminação.

Em nota, a Semob reconheceu o erro e afirmou que a divulgação dos nomes foi resultado de uma falha no sistema. A pasta acrescentou que uma nova edição do Diário Oficial será publicada com as devidas correções e lamentou o ocorrido, reforçando o compromisso da prefeitura com a preservação da privacidade e da dignidade dos cidadãos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

dados sensíveis diário oficial feira de santana HIV LGPD passe livre

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prefeitura publicou no Diário Oficial lista com os nomes de mais de 600 pessoas que vivem com HIV no município
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Prefeitura publicou no Diário Oficial lista com os nomes de mais de 600 pessoas que vivem com HIV no município
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Prefeitura publicou no Diário Oficial lista com os nomes de mais de 600 pessoas que vivem com HIV no município
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Prefeitura publicou no Diário Oficial lista com os nomes de mais de 600 pessoas que vivem com HIV no município
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

x