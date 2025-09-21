Feira de Santana expõe nomes de pessoas com HIV no Diário Oficial

Prefeitura publicou no Diário Oficial lista com os nomes de mais de 600 pessoas que vivem com HIV no município - Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Feira de Santana

A Prefeitura de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, publicou no Diário Oficial do sábado, 20, uma lista com os nomes de mais de 600 pessoas que vivem com HIV no município, ao anunciar a suspensão do benefício de passe livre no transporte coletivo urbano. Horas depois, a edição foi retirada do ar.

Além dos portadores do vírus, também tiveram seus nomes expostos pacientes diagnosticados com fibromialgia e anemia falciforme. A divulgação ocorreu em cumprimento a uma decisão judicial que revogou uma tutela provisória de urgência anteriormente concedida pela Justiça, segundo informou o documento.

A portaria determinava que os beneficiários devolvessem seus cartões de transporte no prazo de cinco dias úteis e apresentassem defesa escrita ou documentação junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), sob pena de suspensão ou cancelamento definitivo do benefício. O protocolo deveria ser feito presencialmente, na sede da pasta, localizada no bairro Mangabeira.

A publicação de informações dessa natureza pode configurar violação às normas constitucionais e legais que asseguram o direito à privacidade. A Constituição Federal garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e do sigilo de dados, enquanto a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) classifica informações de saúde como dados sensíveis. Além disso, tanto o Código de Ética Médica quanto normas do Sistema Único de Saúde (SUS) orientam que a identidade de pessoas que vivem com HIV deve ser preservada para evitar estigmatização e discriminação.

Em nota, a Semob reconheceu o erro e afirmou que a divulgação dos nomes foi resultado de uma falha no sistema. A pasta acrescentou que uma nova edição do Diário Oficial será publicada com as devidas correções e lamentou o ocorrido, reforçando o compromisso da prefeitura com a preservação da privacidade e da dignidade dos cidadãos.