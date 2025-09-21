Jerônimo 'dá bronca' em deputado e cutuca ACM Neto em evento na Bahia

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante agenda em Ribeira do Pombal - Foto: Fotos: Wuiga Rubini/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), deu uma espécie de "puxão de orelha" no deputado federal, Ricardo Maia (MDB-BA), durante agenda na cidade de Ribeira do Pombal, nordeste do estado, na última sexta-feira, 19 (veja vídeo abaixo).

Na ocasião, o gestor petista foi perguntado por um repórter da rádio Povo FM sobre o que achava da aprovação, na semana passada, pela Câmara dos Deputados, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem — que segue para o Senado — e do projeto de lei (PL) da Anistia para os condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes no dia 8 de Janeiro de 2023.

Na resposta, Jerônimo disse lamentar o fato de as pessoas usarem a política para obter ganhos pessoas. Detalhe: Ricardo Maia foi um dos deputados baianos que votou a favor da PEC da Blindagem, mas foi contrário pela urgência da tramitação do PL da Anistia na Casa.

Eu fico muito triste quando a política é utilizada para ganhos pessoais. Jerônimo Rodrigues - Governador da Bahia

"O que a gente viu na votação do Congresso foi uma aberração. Quem anda sério, não precisa dessa proteção, dessa blindagem. Tem muitos projetos que os parlamentares precisavam se debruçar. Por exemplo, o tema do imposto de renda está paralisado. O que está em jogo a imagem nossa da política, a seriedade. Quem mexe com coisa boa não precisa dessa blindagem", disparou o governador.

Críticas a ACM Neto

Na oportunidade, o governador não poupou críticas ao ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União), ao comentar a Operação Carbono oculto, da Polícia Federal (PF), que tem como um dos alvos o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda.

De acordo com as investigações, o dirigente seria o dono oculto de jatos executivos, que estão formalmente em nome de terceiros e de fundos de investimento. A operação é a mesma que investiga a infiltração da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) nos setores financeiro e de combustíveis.

Após a repercussão, Rueda de manifestou com uma postagem através das redes sociais. Na última quinta-feira, 18, ele sugeriu que as acusações são frutos de um movimento para descredibilizar o União Brasil, no que ele apontou ser uma tática de "revanchismo político". Rueda também afirmou que vai adotar as medidas cabíveis contra as acusações, reforçando a tese de que é alvo de ataques políticos.

Na mesma entrevista dada na última sexta-feira, 19, Jerônimo cobrou um posicionamento por parte de ACM Neto sobre o assunto, além do que observou quanto a aprovação da PEC e da urgência da PL.

"Eu estou aguardando que o ex-prefeito de Salvador se manifeste sobre o que ele acha disso [...] E mais recentemente, outra atitude muito ruim de quem faz a política, é um partido político do qual ele é militante, tendo as suspeitas já que o presidente do partido União Brasil se envolve com apoio a transporte do crime organizado. Eu estou aguardando também que o prefeito de Salvador se manifeste sobre isso. Ele que vive sentado numa sala, fazendo vídeos, ocupando a rede", disse Jerônimo.