Senador baiano mantém indefinição sobre PEC da Blindagem

Congresso - Foto: Divugalção/Senado

Aprovada na Câmara dos Deputados na última semana, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, que dificulta a abertura de ações penais contra parlamentares, já é rejeitada pela maioria do Senado, conforme mostrou o levantamento do GLOBO.

Segundo os dados, 50 dos 81 senadores se declaram contrários à medida, enquanto apenas seis afirmam ser favoráveis. Outros cinco disseram ainda não saber como votarão, e os demais não responderam.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para ser promulgada, a medida precisa de no mínimo 49 votos no plenário da Casa, patamar improvável de ser alcançado, de acordo com as respostas dos próprios congressistas.

O texto será inicialmente apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, o que representa um entrave ainda maior à sua aprovação.

Dos 27 integrantes do colegiado, 17 já declararam voto contrário e apenas três se disseram favoráveis; outros sete preferiram não antecipar posição. Entre os que anunciaram rejeição à proposta está o relator, Alessandro Vieira (MDB-SE).

Posições dos senadores sobre a PEC:

50 contra

6 a favor

5 indecisos

20 não responderam

Como devem votar os senadores baianos

Dois dos três senadores da Bahia já anunciaram que votarão contra a PEC. Até o momento, apenas Angelo Coronel (PSD-BA) ainda não definiu publicamente sua posição.

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, senador Otto Alencar (PSD-BA), já sinalizou sua opinião sobre a medida. Para ele há um grave alerta sobre a Proposta.

Segundo o pessedista, caso a proposta passe pelo Senado, ela vai atrair facções criminosas, como o PCC, para a política. "A PEC da Blindagem põe crime organizado na política. Se aprovar, o crime organizado vai comprar esses partidos de aluguel", afirmou ele ao UOL.

Otto Alencar disse ainda que pretende votar, na próxima quarta-feira, 24, PEC da Blindagem, durante a reunião do colegiado, e garantiu que a Casa não vai aprovar "de jeito nenhum".

Já Jaques Wagner (PT-BA) também fez duras críticas à Proposta de Emenda à Constituição. Em entrevista ao UOL, o congressista afirmou que o texto é uma espécie de "vale-crime"