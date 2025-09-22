Lula: manifestações rejeitam ‘impunidade’ e anistia

Presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Em meio a grandes manifestações contra a PEC da Blindagem, que protege parlamentares, e a proposta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, neste domingo, 22, que a população não aceita "impunidade nem anistia" e cobrou do Congresso foco em medidas que beneficiem o povo brasileiro.

"Estou do lado do povo brasileiro. As manifestações de hoje demonstram que a população não quer a impunidade, nem a anistia. O Congresso Nacional deve se concentrar em medidas que tragam benefícios para o povo brasileiro”, escreveu Lula no X.

Neste domingo, milhares de pessoas foram às ruas em várias capitais para protestar contra decisões recentes do Congresso Nacional: a PEC da Blindagem, aprovada na Câmara e que dificulta a abertura de processos penais contra parlamentares, e o projeto que propõe redução de penas para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e na trama golpista.

Manifestação em Salvador | Foto: Giovanna Rimola | Ag. A TARDE

Os atos foram organizados ao longo da semana por movimentos sociais, parlamentares de partidos como PSOL e PSB, e artistas. Em Salvador, manifestantes se reuniram na região do Cristo, no bairro da Barra.

Lanlan, Nanda Costa, Wagner Moura e Daniela Mercury em Salvador | Foto: Reprodução

Os atos ocorreram em pelo menos 22 capitais pelo país, em manifestações durante toda a manhã e a tarde.