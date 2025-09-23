Menu
POLÍTICA
FAIXA AZUL

Ponte Salvador-Itaparica poderá ter faixa exclusiva para motociclistas

Novo equipamento viário começará a ser construído em junho de 2026

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

23/09/2025 - 20:04 h
Ponte Salvador-Itaparica, projeto do governo da Bahia
Ponte Salvador-Itaparica, projeto do governo da Bahia

A Ponte Salvador-Itaparica, projeto robusto do governo da Bahia, pode ganhar uma faixa exclusiva para o tráfego de motociclistas, as chamadas faixas azul. O equipamento começará a ser construído em junho de 2026.

Isso porque o vereador Randerson Leal (Podemos) anunciou que irá propor a iniciativa ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante discurso no púlpito da Câmara Municipal de Salvador (CMS).

“Fiz a indicação para que também o governo do Estado possa fazer a faixa azul, a faixa exclusiva para motociclistas, na ponte que liga Salvador a Itaparica”, anunciou o edil nesta terça-feira, 23, que é autor do projeto de lei.

Leia Também:

Lula prioriza Ponte Salvador-Itaparica e governador comemora: "Projeto do Brasil"
Ponte Salvador-Itaparica: Bruno Reis promete facilitar início das obras
Ponte Salvador-Itaparica: governo detalha cronograma das obras
Saiba quem pode assumir Secretaria de Ponte Salvador-Itaparica

A novidade, contudo, foi alvo de ironia por parte dos vereadores ligados ao prefeito Bruno Reis (União Brasil). Ainda assim, Leal continuou defendendo a futura ligação viária.

“Eu quero parabenizar o governador Jerônimo. A grande obra da ponte estará como prioridade do PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento) e todos nós seremos beneficiados”, disse o vereador.

A Ponte Salvador-Itaparica promete revolucionar a mobilidade entre os dois municípios e encurtar o acesso dos baianos a destinos paradisíacos, localizados nas regiões do Baixo Sul e Sul do estado.

A iniciativa conta com investimento de R$ 10,6 bilhões, por meio da Parceria Público-Privada (PPP) e é construída pelo consórcio chinês formado pela China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e China Communications Construction Company (CCCC), duas das maiores empresas do setor de infraestrutura.

Confira trechos que vão integrar a Ponte

Trecho 1 – Acessos viários em Salvador

Construção das estruturas que compõem os acessos em Salvador, entre os bairros da Calçada e Água de Meninos e um conjunto de viadutos, além de dois túneis praticamente paralelos aos existentes na Via Expressa.

Trecho 2 – Ponte Salvador – Ilha de Itaparica

Após conclusão do sistema viário de Salvador, começam as obras da ponte Salvador-Itaparica, com 12.4 km de extensão. Nesse trecho do empreendimento, a construção foi dividida em três etapas: trecho de aproximação na Ilha de Itaparica, com 4.6 km, trecho de aproximação em Salvador, com 6.9 km de extensão, e trecho estaiado, com 0.9 km de comprimento e 85 m acima do nível do mar.

Trecho 3 – Acessos viários em Itaparica

O Sistema Viário de Itaparica possui aproximadamente 30 km de extensão, compreendidos entre a chegada da Ponte Salvador–Itaparica até a Ponte do Funil, através de uma nova rodovia projetada, que compreende a construção de viadutos incorporados em três interseções.

Trecho 4

Recuperação e duplicação de trecho da BA-001, nas proximidades de Cacha Prego até a Cabeceira da Ponte do Funil.

x