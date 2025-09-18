Ponte Salvador-Itaparica: Bruno Reis promete facilitar início das obras

Ponte Salvador-Itaparica custará R$ 10 bilhões - Foto: Reprodução | Consórcio Ponte Salvador-Itaparica

Um dos projetos robustos do governo da Bahia, a Ponte Salvador-Itaparica terá as obras iniciadas a partir de junho de 2026,como já adiantou o CEO Cláudio Villas Boas ao Portal A TARDE. Oinvestimento total previsto é de R$ 10,6 bilhões.

O primeiro ponto de partida do equipamento começa no Terminal São Joaquim, onde está localizado o sistema ferry-boat, em Águas de Meninos, na capital baiana. Para o andamento, é necessário a autorização do governo municipal, que já se colocou como facilitador do processo.

Nesta quinta-feira, 18, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) diz torcer para a construção do novo equipamento viário e afirmou que prestará apoio no que for preciso para o início das intervenções.

“Somos a favor da ponte. À medida em que os projetos forem dando entrada, daremos celeridade e prioridade para serem aprovados. Acho uma obra importantíssima para Salvador e para a Bahia”, disse Reis.

A expectativa é que os projetos básicos para erguer a nova rodovia sejam concluídos em dezembro, e assim, dê início ao executivo. Já em fevereiro, o consórcio estima começar a mobilização dos canteiros para a instalação da ponte provisória. A duração das obras é de cinco anos.

O chefe do Executivo soteropolitano ainda demonstrou otimismo em coletiva de imprensa, no Hotel Wish Bahia, no bairro do Campo Grande, mas reconheceu a complexidade da obra.

“Espero que esse calendário que foi anunciado, se confirme. No que depender da prefeitura, te garanto que não terá um dia de atraso. Vamos aguardar diante da complexidade da obra e de tanto chão que tem para caminhar [...]”, comentou o prefeito.

A ponte foi um dos assuntos tratados durante a reunião com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), no fim do mês de agosto, na governadoria. Nesse sentido, o prefeito se comprometeu em se responsabilizar pelas autorizações que cabem ao município.

O que asseguro a vocês é que ela não deixará de começar no prazo que está previsto por qualquer dificuldade com a prefeitura. Afirmei isso ao governador Bruno Reis - prefeito de Salvador

Com 12,4 km de extensão, a ponte promete se tornar um marco da engenharia nacional. Seus mastros principais devem alcançar 218 metros de altura, superando pontos icônicos como o Elevador Lacerda (72m), o Farol da Barra (62m) e até o Cristo Redentor (38m de altura da estátua, 46m com o pedestal).

O projeto é resultado de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o Governo da Bahia e um consórcio chinês formado pela China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e pela China Communications Construction Company (CCCC), dois dos maiores grupos globais de construção e infraestrutura.

Etapas da obra da Ponte Salvador-Itaparica

