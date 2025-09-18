Ponte Salvador-Itaparica: governo detalha cronograma das obras

Cronograma da construção foi apresentado na Alba. - Foto: Thuane Maria/GOVBA

A Ponte Salvador–Itaparica começará a ser construída em junho de 2026. A data já tinha sido revelada pelo CEO da concessionária responsável pelo projeto, Cláudio Villas Boas, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE na semana passada e foi confirmada na quarta-feira (17), pelo secretário da Casa Civil, Afonso Florence, durante apresentação do projeto na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A obra prevê também uma série de intervenções para além da ponte. Em Salvador, também serão implantados túneis e viadutos que permitirão a conexão da Ponte com a Via Expressa, além das avenidas Jequitaia e Engenheiro Oscar Pontes.

Com 12,4 km de extensão sobre a Baía de Todos-os-Santos, a estrutura será a maior da América Latina sob lâmina d’água e vai se conectar na região do Terminal Marítimo São Joaquim (Ferry-Boat) e, no município de Vera Cruz, à região da Gameleira. O investimento total estimado é de R$ 10,6 bilhões.

O projeto também conta com uma nova rodovia em Vera Cruz e a duplicação de trechos da BA-001. O prazo final de entrega é junho de 2031. A plataforma provisória do projeto, que engloba o Sistema Rodoviário Ponte Salvador–Itaparica, está programado para começar em maio de 2026. A estrutura levará cerca de um ano para ser concluída, e será construída em paralelo com a ponte.

Todas as dúvidas sobre a obra e suas etapas foram tiradas pelo Governo do Estado na Alba, durante reunião com a Comissão de Infraestrutura do legislativo baiano, com presença da imprensa. Com a construção do Sistema Rodoviário, estima-se a geração de sete mil empregos diretos e o benefício direto a cerca de 10 milhões de baianos em aproximadamente 250 municípios.

Para a presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), o projeto representa desenvolvimento com responsabilidade e abre caminhos para uma nova era de integração regional. “É um projeto que já se tornou realidade aqui na Alba para os deputados. E hoje foi para tirar as dúvidas dos deputados e vamos torcer, porque a casa está aqui de braços abertos, de mãos dadas, pra poder, o que for depender dela, a gente está aqui à disposição pra poder ajudar e dar celeridade”,

Projeto detalhado

A apresentação dos detalhes do projeto ficou a cargo do superintendente de Planejamento da Seinfra, Mateus Dias. Segundo ele, o projeto tem três objetivos principais para a Região Metropolitana de Salvador (RMS): manter e desenvolver a competitividade logística da RMS, reforçando Salvador como polo logístico do Brasil e do Nordeste; criar um novo eixo de expansão metropolitana, já que o desenvolvimento atual da cidade é limitado pela geografia peninsular; e reativar o desenvolvimento das regiões do Baixo Sul e Recôncavo, historicamente isoladas, que juntas representam menos de 1% do PIB estadual.

“A ponte visa romper esse isolamento e promover o desenvolvimento socioeconômico nessas regiões”, afirmou. “Espera-se que mais de 10 milhões de pessoas e 250 municípios sejam beneficiados pela melhoria logística, que reduzirá em cerca de uma hora o tempo de travessia entre Valença e Salvador”, acrescentou.

A ponte integrará a região à Baía de Todos os Santos, criando um duplo anel de conectividade viária e diversificando as opções logísticas de Salvador, atualmente dependente da BR-324. O governo também planeja requalificar a infraestrutura de Itaparica, preparando a ilha como novo polo de expansão urbana.

O Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Itaparica será composto por cinco techos: Trecho 1 – Acessos viários em Salvador;Trecho 2 – Ponte Salvador-Ilha de Itaparica; Trecho 3 – Ligação da ponte à nova variante na Ilha; Trecho 4 – Nova Variante Rodoviária na Ilha de Itaparica (desvio de Mar Grande); Trecho 5 – Recuperação e duplicação de Trecho da BA-001 existente, desde a Nova Variante Rodoviária (Desvio de Mar Grande), nas proximidades de Cacha Prego até a Cabeceira da Ponte do Funil.