Ponte Salvador-Itaparica terá secretaria exclusiva no governo Jerônimo

A Ponte Salvador-Itaparica, obra considerada prioritária para o governo Jerônimo (PT), terá uma secretaria exclusiva (Seponte) para tratar sobre o equipamento viário, que conta com investimento de R$ 10,6 bilhões. A novidade foi anunciada pelo chefe do Executivo estadual nesta terça-feira, 9.

A nova pasta ficará responsável pela estrutura até que ela passe a ser totalmente administrada pela Parceria Público-Privada (PPP), conforme foi dito durante reunião entre o petista e deputados estaduais, na capital baiana.

Nesse sentido, o encontro com os parlamentares foi o pontapé para que Jerônimo enviasse a proposição da nova secretaria à Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

"Apresentamos uma proposta de estrutura bastante enxuta, mas com uma gestão firme e bem definida. Trata-se de um projeto especial e estratégico, tanto pelo valor do orçamento quanto pela sua importância", disse Jerônimo.

O governador também afirmou que as demais arrumações, como nomeação de secretário e outros componentes da pasta, serão divulgados posteriormente após aprovação do projeto.

Vamos encaminhar a proposta para que a Assembleia possa apreciá-la. No retorno, quando houver a sanção, poderemos então divulgar os nomes que poderão compor essa secretaria Jerônimo Rodrigues - Governador da Bahia

As obras da ponte estão previstas para serem iniciadas em junho de 2026.

O que aconteceu na reunião?

Durante o encontro, Jerônimo detalhou para os deputados os projetos de mobilidade urbana planejados pelo Executivo, previstos até 2025. Ao todo, as proposição custam R$ 42,6 bilhões.

Saiba o que foi apresentado

“Estes são investimentos em logística, buscando aumentar a competitividade sistêmica da economia baiana”, destacou o secretário da Casa Civil, Afonso Florence.

Confira trechos que vão integrar a Ponte

Trecho 1 – Acessos viários em Salvador

Construção das estruturas que compõem os acessos em Salvador, entre os bairros da Calçada e Água de Meninos e um conjunto de viadutos, além de dois túneis praticamente paralelos aos existentes na Via Expressa.

Trecho 2 – Ponte Salvador – Ilha de Itaparica

Após conclusão do sistema viário de Salvador, começam as obras da ponte Salvador-Itaparica, com 12.4 km de extensão. Nesse trecho do empreendimento, a construção foi dividida em três etapas: trecho de aproximação na Ilha de Itaparica, com 4.6 km, trecho de aproximação em Salvador, com 6.9 km de extensão, e trecho estaiado, com 0.9 km de comprimento e 85 m acima do nível do mar.

Trecho 3 – Acessos viários em Itaparica

O Sistema Viário de Itaparica possui aproximadamente 30 km de extensão, compreendidos entre a chegada da Ponte Salvador–Itaparica até a Ponte do Funil, através de uma nova rodovia projetada, que compreende a construção de viadutos incorporados em três interseções.

Trecho 4

Recuperação e duplicação de trecho da BA-001, nas proximidades de Cacha Prego até a Cabeceira da Ponte do Funil.

Ponte Salvador-Itaparica

O projeto é fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o Governo da Bahia e um consórcio chinês formado por dois grandes grupos que estão entre os maiores do mundo no segmento de construção e infraestrutura. São eles: China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e China Communications Construction Company (CCCC).

O investimento total previsto é de R$ 10,6 bilhões, com início das obras programado para 2026.

Quando a ponte será construída?

A construção terá duração de cinco anos, e previsão de início em junho de 2026, a partir da montagem do canteiro de obras que está prevista para este ano.