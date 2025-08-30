Ponte Salvador-Itaparica: com apoio de Lula, obras ganham data para início em 2026

Imagem ilustrativa do projeto da Ponte Salvador–Itaparica - Foto: Divulgação/Concessionária Ponte Salvador-Itaparica

A Ponte Salvador-Itaparica, um dos projetos mais aguardados pela população baiana, terá início das obras em junho de 2026. O projeto, que promete transformar a mobilidade entre Salvador e a Ilha de Itaparica, contará com investimento de R$ 10,6 bilhões e terá uma das maiores estruturas da América Latina.

A informação foi confirmada por fontes próximas ao Governo da Bahia, de que o Estado já vêm discutindo com o Governo Federal os trâmites e apoio para viabilizar o projeto. Incluive, ao Portal A TARDE, o secretário especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Casa Civil, Marcus Cavalcanti, bem como o CEO da Ponte Salvador-Itaparica, Cláudio Villas Boas,confirmaram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá papael crucial para a aceleração das negociações, com apoio financeiro em decreto que deve ser assinado na próxima semana.

A Ponte Salvador-Itaparica foi qualificada no PPI e no PAC. O presidente Lula deve editar o decreto na próxima semana, consolidando esse apoio do governo Federal. O Governo Federal vai apoiar financeiramente a concessão da Ponte Marcus Cavalcanti - secretário especial do Programa de Parcerias de Investimentos do governo federal

A obra foi qualificada pelo Governo Federal nos programas PAC e PPI, com a promessa de apoio financeiro para a concessão da ponte, um marco que deve garantir sua execução. O projeto executivo da ponte será iniciado em dezembro deste ano e a instalação da plataforma provisória, responsável por dar suporte a instalação, será realizada em maio de 2026.

Expectativa e impacto econômico

A obra tem gerado grande expectativa, principalmente devido ao impacto que terá na conectividade entre a capital baiana e o Recôncavo Baiano, além de beneficiar áreas do Baixo Sul do estado. A ponte, que terá 12,4 km sobre a água, será a maior da América Latina e mudará a paisagem de Salvador, já que seus mastros alcançarão impressionantes 218 metros, superando pontos turísticos famosos como o Elevador Lacerda e o Farol da Barra.

O investimento no projeto visa, além de melhorar a infraestrutura, incentivar o desenvolvimento econômico e a geração de empregos na região. A obra também é vista como uma oportunidade para fortalecer o turismo, oferecendo mais facilidade para acesso à Ilha de Itaparica, que possui diversas belezas naturais.

Desafios e parcerias

O projeto será realizado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), com a participação de um consórcio chinês formado pela China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e China Communications Construction Company (CCCC), duas das maiores empresas do setor de infraestrutura.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e outros representantes do governo estadual têm trabalhado intensamente para garantir que todos os aspectos burocráticos sejam resolvidos a tempo de garantir o início das obras em 2026.