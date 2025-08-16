Nova rodoviária de Salvador está pronta? Obras chegam a reta final

Projeto da Nova Rodoviária de Salvador - Foto: Divulgação | GOVBA

A tão esperada nova Rodoviária de Salvador, localizada no bairro de Águas Claras, nas margens da BR-324, está prestes a ser inaugurada. Ainda sem data definida para a abertura do equipamento, as obras no local seguem avançadas.

O novo terminal de transbordo, que terá ligação com a estação de metrô, já tem 92% das obras concluídas, conforme publicação oficial da Secretaria estadual de Infraestrutura (Seinfra) nas redes sociais.

“Já tá na reta final, minha gente! Com mais de 92% das obras concluídas, a nova Rodoviária de Salvador está quase pronta! Um equipamento moderno, que vai desafogar o trânsito, gerar emprego, valorizar a região e deixar a vida dos baianos muito mais prática”, diz a publicação oficial da pasta.

O investimento total para a instalação da nova Rodoviária é de R$ 200 milhões, com recursos da concessionária responsável pela obra.

No último dia 21 de julho, o governador Jerônimo Rodrigues afirmou que os últimos ajustes estão sendo feitos para a entrega da obra.

“Pedi ao secretário Afonso Florence, que é quem coordena as grandes obras, que até o final de agosto a gente tenha uma data já adequada, conversando com o consórcio da Nova Rodoviária para que a gente possa programar a inauguração. Eu espero que até o final desse ano a gente possa fazer a entrega definitiva”, disse o governador.

O Portal A TARDE entrou em contato com os secretários da Casa Civil, Afonso Florence, e de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Jusmari Oliveira, para mais informações sobre a inauguração do equipamento, mas até a publicação desta nota, não houve retorno.

Prazo anterior

Em abril deste ano, o presidente do conselho de administração da Sinart, concessionária responsável pela obra, Eduardo Pedreira, projetou a entrega do equipamento no próximo mês de outubro.

"As obras da Rodoviária serão entregues até 7 de outubro deste ano, 2025. A partir daí, existe uma previsão contratual, que é fazer a mudança da rodoviária antiga para rodoviária nova, que, a princípio, se prevê em 15 dias. Quem determina isso é o Poder Concedente, o governo. Mas eu diria que, até o final de outubro, a nova já estará operando e já não existe mais a rodoviária velha", explicou o empresário.

As obras foram iniciadas em novembro de 2019, porém, desde o início da pandemia, vinha sofrendo com o aumento dos custos dos insumos de construção, o que gerou atrasos no cronograma. Surpresas como o solo, danificado pelo aterro sanitário que existia no local tempo atrás, ajudaram a atrasar ainda mais o empreendimento.

Porém, a partir de conversas entre a concessionária Sinart, a Agerba (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia), a Seinfra (Secretaria Estadual da Infraestrutura) e a Casa Civil, as obras voltaram ao seu melhor ritmo, mais acelerado.

Quais são as novidades da Nova Rodoviária de Salvador?

Novo equipamento será implantado em uma área de 127 mil m²;

Estacionamento para 800 veículos;

230 espaços comerciais;

Vagas para carros elétricos;

Ligação com VLT de Salvador,

Nova unidade de SAC .

Ferrovia Salvador-Feira

A nova rodoviária da cidade também deve ser um dos pontos de partidas da Ferrovia Salvador-Feira, que vem sendo projetada pela empresa TIC Bahia, com intuito de retomar o protagonismo da malha ferroviária do estado.

Nesse sentido, a projeção inicial é que a ferrovia tenha aproximadamente 98 quilômetros de extensão, com 10 estações, iniciando pela Estação Águas Claras, na capital baiana, onde será instalada a Nova Rodoviária.

A proposta também quer implementar o transporte de carga no estado, com o objetivo de facilitar a chegada dos produtos no Porto de Salvador.