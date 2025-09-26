Menu
HOME > POLÍTICA
VEM MESMO?

Aliados de Bolsonaro articulam visita de Trump a ex-presidente

Viagem ao Brasil estaria sendo viabilizada por Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Paulo Figueiredo

Redação

Por Redação

26/09/2025 - 9:02 h
Trump e Bolsonaro na Casa Branca em 2019.
Trump e Bolsonaro na Casa Branca em 2019.

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) articulam uma visita do presidente dos EUA, Donald Trump, ao ex-presidente. A viagem ao Brasil estaria sendo viabilizada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e pelo aliado dele nos EUA, o apresentador Paulo Figueiredo, que tem amplas conexões com setores do governo Trump.

Sobre a possibilidade, Figueiredo afirmou que não tem comentários a fazer. A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo

Fábio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo Bolsonaro e próximo de Eduardo, postou uma mensagem em seu perfil no X falando sobre a hipótese do encontro.

Leia Também:

Risco de perda de visto do chefe do Exército gera reação de generais
Bolsonaro pede para que Eduardo “feche a boca” para não prejudicá-lo
Lula e Trump: lobby de irmãos Batista abriu caminho para aproximação

“Nada vence o próprio testemunho. Que tal uma visita do Donald Trump ao Presidente Jair Bolsonaro na sua casa para que ambos evidenciem uma ‘Química Perfeita’ atualizando a prosa? Obviamente a Corte e os advogados do Presidente seriam consultados com antecedência. Fica a dica”, escreveu.

Wajngarten afirmou depois que, tendo em vista que Bolsonaro está preso, uma visita de Trump a ele seria oportuna.

“O [ex] presidente [Bolsonaro] atualizaria o Trump sobre o seu estado de saúde. Trump teria a oportunidade de ver as recorrentes crises de soluço que ele tem, os vômitos, decorrentes do atentado à faca que sofreu em 2018”, afirma.

Vale lembrar que no seu primeiro mandato Trump não fez nenhuma visita ao Brasil. O republicano esteve na América Latina somente uma vez, para participar da Cúpula do G20 na Argentina, em 2018.

“Química”

Nesta semana, Trump teve um rápido encontro com Lula na Assembleia Geral da ONU. Em seu discurso, disse que teve “uma química excelente” com o petista, e que os dois poderiam se encontrar na próxima semana.

Lula confirmou. Mas disse que a data da conversa entre os dois ainda não foi marcada.

x