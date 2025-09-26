Risco de perda de visto do chefe do Exército gera reação de generais

Tomás Ribeiro Paiva, comandante do Exército brasileiro. - Foto: Sergio Lima / AFP

Militares de alta patente do Exército reagiram à possibilidade dos Estados Unidos revogarem o visto do comandante Tomás Ribeiro Paiva. Segundo informações da coluna de Paulo Cappelli, do portal Metrópoles, o governo Donald Trump estuda a medida porque Paiva teria sido indicado ao posto por Alexandre de Moraes e garantiria respaldo da cúpula militar às decisões do ministro no Supremo Tribunal Federal (STF).

O adido militar brasileiro em Washington, general Maurício Vieira Gama, e o representante do Brasil no US Southern Command, general Flávio Moreira Matias, consultaram militares americanos sobre o caso.

Durante as conversas, Gama e Matias ponderaram que problemas pontuais entre governantes dos dois países não deveriam ter o condão de afetar o histórico de cooperação no meio militar.

A possível perda do visto é avaliada por Washington no âmbito de um novo pacote de sanções, que inclui também integrantes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal.

Últimas sanções

Na segunda-feira, 22, o governo dos EUA aplicou uma série de sanções contra autoridades brasileiras. Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, e a empresa LEX - Institutos de Estudos Jurídicos, da qual Viviane e os filhos são sócios, foram punidos com base na Lei Magnitsky.

Já o advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias teve o visto revogado. Em nota, ele considerou a medida injusta.

Entre os sancionados com a revogação do visto estão ainda:

José Levi do Amaral, ex-procurador-geral da República e ex-secretário-geral de Moraes no TSE;

Benedito Gonçalves, ex-juiz eleitoral;

Airton Vieira, juiz auxiliar e assessor do STF;

Marco Antonio Martin Vargas, ex-assessor eleitoral;

Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, assessor judicial e ex-auxiliar do ministro.

Existe uma expectativa do Palácio do Planalto de uma pausa nas sanções ou até mesmo a retirada de algumas delas, após o aceno feito por Donald Trump a Lula, na Assembleia Geral da ONU, nesta semana.