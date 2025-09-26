Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

APROXIMAÇÃO

Governo Lula prepara primeiro contato com Trump após aceno na ONU

Palácio do Planalto deve enviar nota à Casa Branca sugerindo uma conversa entre os presidentes

Redação

Por Redação

26/09/2025 - 7:09 h
Lula e Trump ensaiam aproximação.
Lula e Trump ensaiam aproximação. -

O governo Lula prepara o primeiro contato com a Casa Branca, após o aceno do presidente Donald Trump a Lula durante a Assembleia Geral da ONU, nesta semana, em Nova York.

A ideia é que na próxima semana seja enviada uma nota diplomática ao Departamento de Estado americano, comandado por Marco Rubio, sugerindo uma conversa entre os dois presidentes, por telefone ou por videoconferência.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda não há prazo previsto para que essa conversa aconteça, segundo apuração da CNN. Uma fonte diretamente ligada às negociações disse que a organização de um diálogo entre dois chefes de Estado costuma levar de uma a duas semanas.

Nesse cenário, é provável que, se não houver nenhum obstáculo, ambos só conversem mesmo em outubro.

Leia Também:

Lula e Trump: lobby de irmãos Batista abriu caminho para aproximação
Haddad: Lula não se submeterá a “humilhação” com Trump
Lula sobre Trump: "Fiquei feliz quando ele disse que pintou uma química entre nós"

Novas sanções

O primeiro contato — e mesmo a conversa — poderá ser adiado ou suspenso se, até lá, houver novas sanções contra autoridades brasileiras.

A avaliação dentro do governo é de que essa possibilidade hoje é menor, mas ainda real, devido ao fato de o bolsonarismo continuar operando junto a setores da Casa Branca, e também porque alas mais ideológicas do governo americano ainda estimulam o tensionamento entre Brasil e Estados Unidos.

Diplomatas lembram que, na véspera do gesto de Trump a Lula, houve o anúncio de sanções contra a esposa de Alexandre de Moraes e contra o advogado-geral da União, Jorge Messias.

A leitura, no Palácio do Planalto e no Itamaraty, é de que o gesto de Trump a Lula foi um recado do americano, principalmente para parte de sua própria burocracia, que até agora enxergou o Brasil como adversário, incentivou sanções contra autoridades brasileiras e bloqueou o contato entre os dois governos.

A percepção do Planalto é de que a ala mais pragmática no entorno do presidente americano fez chegar até Trump a informação de que, desde o anúncio do tarifaço contra o Brasil, em 9 de julho — com a exigência de que o STF (Supremo Tribunal Federal) parasse o julgamento contra Jair Bolsonaro —, tudo o que ocorreu no Brasil foi o oposto: o ex-presidente passou a usar tornozeleira, foi para a prisão domiciliar, julgado e condenado à prisão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Donald Trump encontro Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula e Trump ensaiam aproximação.
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Lula e Trump ensaiam aproximação.
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Lula e Trump ensaiam aproximação.
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

Lula e Trump ensaiam aproximação.
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

x