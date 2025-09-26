Trump anuncia novas tarifas de importação a partir de outubro

Donald Trump - Foto: Mandel Ngan/AFP

Novas tarifas serão impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a partir de 1º de outubro. Conforme anúncio feito pelo republicado, nesta quinta-feira, 25, a medida irá atingir a importação de produtos farmacêuticos, caminhões pesados, móveis e artigos de cozinha e banheiro.

Segundo Trump, a justificativa é proteger os fabricantes locais diante do que chamou de uma "inundação" desses produtos nos EUA. Ele também citou "razões de segurança nacional".

"A razão para isso é a 'INUNDAÇÃO' em larga escala desses produtos nos Estados Unidos por outros países", escreveu ele.

As taxas de importação vão variar entre 25% e 100%, distribuídas da seguinte forma:

Caminhões pesados: 25%

Móveis e estofados: 30%

Armários de cozinha, gabinetes de banheiro e produtos relacionados: 50%

Produtos farmacêuticos: 100%

Trump anunciou em julho tarifas abrangentes sobre os produtos exportados por mais de 90 países aos EUA. A política protecionista foi uma promessa de campanha do republicano, que acredita que ela seja um caminho para impulsionar a geração de empregos e a indústria americana.