Trump anuncia novas tarifas de importação a partir de outubro
Medida de caráter protecionista atinge produtos farmacêuticos, móveis, caminhões pesados e itens de cozinha e banheiro, com alíquotas de até 100%
Por Redação
Novas tarifas serão impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a partir de 1º de outubro. Conforme anúncio feito pelo republicado, nesta quinta-feira, 25, a medida irá atingir a importação de produtos farmacêuticos, caminhões pesados, móveis e artigos de cozinha e banheiro.
Segundo Trump, a justificativa é proteger os fabricantes locais diante do que chamou de uma "inundação" desses produtos nos EUA. Ele também citou "razões de segurança nacional".
"A razão para isso é a 'INUNDAÇÃO' em larga escala desses produtos nos Estados Unidos por outros países", escreveu ele.
As taxas de importação vão variar entre 25% e 100%, distribuídas da seguinte forma:
- Caminhões pesados: 25%
- Móveis e estofados: 30%
- Armários de cozinha, gabinetes de banheiro e produtos relacionados: 50%
- Produtos farmacêuticos: 100%
Trump anunciou em julho tarifas abrangentes sobre os produtos exportados por mais de 90 países aos EUA. A política protecionista foi uma promessa de campanha do republicano, que acredita que ela seja um caminho para impulsionar a geração de empregos e a indústria americana.
