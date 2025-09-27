Obra milionária vai recuperar igreja histórica em Salvador

Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador - Foto: Fábio Marconi | Divulgação

O Museu de Arte Sacra e a Igreja de Santa Tereza D’Ávila, localizados no Dois de Julho, em Salvador, passarão por obras de requalificação do telhado. Com investimento de quase R$ 3 milhões e prazo de oito meses, a intervenção vai possibilitar a reabertura ao público.

O museu completou 65 anos de atividades em agosto do ano passado, mês em que foi fechado ao público pela Reitoria da instituição devido a problemas estruturais.

O fechamento temporário ocorreu principalmente por riscos associados à deterioração da estrutura e das instalações elétricas, agravados pelas condições precárias do telhado.

No início deste mês, o governo do Estado da Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), publicou licitação para contratar empresa de engenharia responsável pela elaboração dos projetos executivos e pela execução das obras.

A abertura das propostas está marcada para o dia 17 de novembro de 2025, com o edital disponível desde 12 de setembro, dando início a mais um passo fundamental para a conservação e valorização deste marco cultural da cidade.

Reconhecido como Patrimônio Nacional pelo IPHAN em 1938 e declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO em 1985, o Museu de Arte Sacra, instalado no antigo Convento de Santa Teresa D’Ávila, é um dos principais marcos da história e da cultura baiana.

O espaço abriga a maior coleção de arte sacra barroca da América Latina, composta por pinturas, azulejaria, ourivesarias, imagens esculpidas de santos e mobiliários antigos. Além disso, oferece uma das mais belas vistas da Baía de Todos-os-Santos.

A restauração do telhado será essencial não apenas para conservar este patrimônio histórico, mas também para devolver à comunidade e aos visitantes um espaço cultural de grande relevância, reforçando o valor histórico do Dois de Julho como coração da memória e da identidade de Salvador.