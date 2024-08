Museu de Arte Sacra celebra 65 anos fechado para reforma

- Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Guardião de uma das maiores coleções de arte barroca da América Latina, o Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia (MAS/UFBA), localizado no bairro do Dois de Julho é um dos mais importantes espaços culturais de Salvador. O primeiro Museu Universitário da Bahia completou ontem (9) 65 anos. Mas, infelizmente a comemoração foi de portas fechadas devido a sérios problemas de infraestrutura.

De acordo com a diretora do MAS, Maria Hermínia, o Museu de Arte Sacra foi fechado no início de julho, devido a problemas de infraestrutura, com a rede elétrica e a cobertura do edifício em condições precárias de conservação. Segundo ela, as obras mais emergenciais no Museu de Arte Sacra já estão sendo realizadas este mês.

“O acervo está com sua integridade física totalmente preservada, inclusive estamos aproveitando esse momento de fechamento temporário para realizar ações de pesquisa, conservação e restauração no acervo que estava em exposição”, explica.

Sem data de reabertura

“As intervenções de maior porte ainda dependem da conclusão dos projetos em elaboração, resultado dos acordos de Cooperação Técnica e Científica firmados entre a UFBA e a Prefeitura de Salvador, que garantiram recursos para a recuperação do museu, com o apoio também do Governo do Estado”, informa Hermínia. Contudo, não há uma data a reabertura do MAS.

Segundo a Ufba, o governo do Estado comunicou, por meio do Gabinete do Governador e do Secretário de Cultura, Bruno Monteiro, que disponibilizará os recursos necessários para o restauro do Museu à Universidade.

O Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia (MAS/UFBA), inaugurado em 10 de agosto de 1959, é reconhecido como um dos principais museus do gênero nas Américas, não apenas por sua coleção de Arte Sacra Cristã, mas também por estar localizado no antigo Convento de Santa Teresa D'Ávila, um edifício de significativo valor arquitetônico e artístico do século XVII.

Criado a partir de um convênio entre a UFBA e a Arquidiocese de São Salvador, o MAS nasceu como o primeiro Museu Universitário da Bahia, com a missão de "divulgar e expor a arte sacra cristã através de ações de preservação, pesquisa e comunicação", segundo Maria Hermínia. Ela também destaca que desde sua criação, o museu se dedicou à valorização patrimonial e à disseminação do conhecimento, atuando como um instrumento de investigação científica e contribuindo para o desenvolvimento sociocultural do Estado.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre