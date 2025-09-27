Voo é cancelado em Belém após suspeita de bomba na aeronave

A concessionária disse que as demais operações do Aeroporto Internacional de Belém seguiram normalmente - Foto: Divulgação Infraero

Um voo da Azul Linhas Aéreas que sairia de Belém para Marabá, no sudeste do Pará nesta sexta-feira, 26, foi cancelado após um alerta de bomba feito por um passageiro.

De acordo com a concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA), responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Belém, o homem teria informado à tripulação que carregava uma bomba em uma caixa. Ele foi detido e levado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos.

Ameaça descartada

Por medida de segurança, foi acionado o plano de contingência previsto nos protocolos aeroportuários. A aeronave e as bagagens foram vistoriadas, mas nenhum explosivo foi encontrado. A Polícia Federal descartou a existência de qualquer ameaça.

A Azul informou que "o cancelamento do voo foi adotado de forma preventiva. Os passageiros foram reacomodados em um voo extra, programado para sábado, 27". A empresa lamentou os transtornos e destacou que "ações desse tipo são necessárias para garantir a segurança de todos".

Segundo a NOA, o restante da operação do aeroporto seguiu normalmente, sem impacto em pousos e decolagens.