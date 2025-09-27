PREOCUPAÇÃO
Voo é cancelado em Belém após suspeita de bomba na aeronave
Homem teria informado à tripulação que carregava uma bomba em uma caixa
Por Leilane Teixeira
Um voo da Azul Linhas Aéreas que sairia de Belém para Marabá, no sudeste do Pará nesta sexta-feira, 26, foi cancelado após um alerta de bomba feito por um passageiro.
De acordo com a concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA), responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Belém, o homem teria informado à tripulação que carregava uma bomba em uma caixa. Ele foi detido e levado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos.
Ameaça descartada
Por medida de segurança, foi acionado o plano de contingência previsto nos protocolos aeroportuários. A aeronave e as bagagens foram vistoriadas, mas nenhum explosivo foi encontrado. A Polícia Federal descartou a existência de qualquer ameaça.
A Azul informou que "o cancelamento do voo foi adotado de forma preventiva. Os passageiros foram reacomodados em um voo extra, programado para sábado, 27". A empresa lamentou os transtornos e destacou que "ações desse tipo são necessárias para garantir a segurança de todos".
Segundo a NOA, o restante da operação do aeroporto seguiu normalmente, sem impacto em pousos e decolagens.
