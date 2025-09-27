Menu
PREOCUPAÇÃO

Voo é cancelado em Belém após suspeita de bomba na aeronave

Homem teria informado à tripulação que carregava uma bomba em uma caixa

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

27/09/2025 - 0:00 h
A concessionária disse que as demais operações do Aeroporto Internacional de Belém seguiram normalmente
A concessionária disse que as demais operações do Aeroporto Internacional de Belém seguiram normalmente

Um voo da Azul Linhas Aéreas que sairia de Belém para Marabá, no sudeste do Pará nesta sexta-feira, 26, foi cancelado após um alerta de bomba feito por um passageiro.

De acordo com a concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA), responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Belém, o homem teria informado à tripulação que carregava uma bomba em uma caixa. Ele foi detido e levado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos.

Ameaça descartada

Por medida de segurança, foi acionado o plano de contingência previsto nos protocolos aeroportuários. A aeronave e as bagagens foram vistoriadas, mas nenhum explosivo foi encontrado. A Polícia Federal descartou a existência de qualquer ameaça.

A Azul informou que "o cancelamento do voo foi adotado de forma preventiva. Os passageiros foram reacomodados em um voo extra, programado para sábado, 27". A empresa lamentou os transtornos e destacou que "ações desse tipo são necessárias para garantir a segurança de todos".

Segundo a NOA, o restante da operação do aeroporto seguiu normalmente, sem impacto em pousos e decolagens.

