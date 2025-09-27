Homem é preso suspeito de ameaçar supervisor de empresa e agredir PMs

Polícia Militar/Ilustrativa - Foto: Divulgação

Um homem foi preso após ameaçar o supervisor de uma empresa com uma faca e agredir dois policiais militares em Feira de Santana. O caso ocorreu na noite de sexta,26 e madrugada deste sábado, 27,

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 64ª Companhia Independente (CIPM) foram chamadas para atender a uma denúncia de ameaça em uma empresa situada na Praça Carlos Bahia. No local, encontraram o supervisor, que relatou ter sido intimidado, e o suspeito, que portava a arma branca. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada.

Novas ameaças

Horas depois, na madrugada, o homem retornou ao endereço e voltou a ameaçar a vítima. Segundo a PM, ele resistiu à abordagem, ofendeu os policiais e chegou a agredir dois deles;

um levou um chute no rosto

o outro sofreu um ferimento no dedo.

Após ser imobilizado, o homem recebeu atendimento médico e foi levado ao Complexo Policial do Sobradinho, junto com o supervisor. Ele foi autuado por ameaça, resistência e desacato.