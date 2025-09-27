BAHIA
Homem é preso suspeito de ameaçar supervisor de empresa e agredir PMs
Após ser imobilizado, o homem recebeu atendimento médico e foi levado ao Complexo Policial do Sobradinho
Por Leilane Teixeira
Um homem foi preso após ameaçar o supervisor de uma empresa com uma faca e agredir dois policiais militares em Feira de Santana. O caso ocorreu na noite de sexta,26 e madrugada deste sábado, 27,
De acordo com a Polícia Militar, equipes da 64ª Companhia Independente (CIPM) foram chamadas para atender a uma denúncia de ameaça em uma empresa situada na Praça Carlos Bahia. No local, encontraram o supervisor, que relatou ter sido intimidado, e o suspeito, que portava a arma branca. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada.
Novas ameaças
Horas depois, na madrugada, o homem retornou ao endereço e voltou a ameaçar a vítima. Segundo a PM, ele resistiu à abordagem, ofendeu os policiais e chegou a agredir dois deles;
- um levou um chute no rosto
- o outro sofreu um ferimento no dedo.
Após ser imobilizado, o homem recebeu atendimento médico e foi levado ao Complexo Policial do Sobradinho, junto com o supervisor. Ele foi autuado por ameaça, resistência e desacato.
