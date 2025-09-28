AÇÃO CRIMINOSA
Homem é preso suspeito de tentar matar a própria mãe na Bahia
Ao tentar contê-lo, os parentes também foram atacados pelo suspeito
Por Leilane Teixeira
Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante suspeito de agredir e tentar matar a própria mãe, de 45 anos, em Santo Estevão, cidade localizada a 41 km de Feira de Santana, na Bahia.
De acordo com as investigações, a vítima conseguiu pedir ajuda aos familiares durante a agressão. Ao tentar contê-lo, os parentes também foram atacados pelo suspeito.
Prisão
Equipes do Núcleo Especial deAtendimento à Mulher (Neam), com o apoio da Delegacia Territorial da cidade, localizaram o homem em via pública e efetuaram sua prisão. Ele foi levado à delegacia, submetido a exames legais e permanece à disposição da Justiça.
