Homem é preso suspeito de tentar matar a própria mãe na Bahia

Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante suspeito de agredir e tentar matar a própria mãe, de 45 anos, em Santo Estevão, cidade localizada a 41 km de Feira de Santana, na Bahia.

De acordo com as investigações, a vítima conseguiu pedir ajuda aos familiares durante a agressão. Ao tentar contê-lo, os parentes também foram atacados pelo suspeito.

Prisão

Equipes do Núcleo Especial deAtendimento à Mulher (Neam), com o apoio da Delegacia Territorial da cidade, localizaram o homem em via pública e efetuaram sua prisão. Ele foi levado à delegacia, submetido a exames legais e permanece à disposição da Justiça.