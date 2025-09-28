Tenente-coronel dos Bombeiros é preso suspeito de importunação sexual

Enio já havia sido denunciado em 2018 - Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros Militares da Bahia

Um tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foi preso em flagrante na madrugada deste sábado, 27, em Itaberaba, região da Chapada Diamantina, suspeito de importunar sexualmente uma passageira em um ônibus intermunicipal. O oficial foi identificado como Enio Alcântara Diz.

A vítima relatou à TV Bahia que ele entrou no coletivo em Ipirá e se sentou ao seu lado. Durante o trajeto, próximo ao distrito de Santa Quitéria, a mulher acordou e percebeu que o militar estava exibindo os órgãos genitais e encostando as pernas nela.

Um policial militar que também viajava no ônibus ouviu os gritos da vítima e aguardou a chegada do veículo à rodoviária de Itaberaba para acionar as autoridades. No local, equipes da PM e do Corpo de Bombeiros acompanharam a ocorrência. A mulher ainda apresentou um registro fotográfico como prova.

O tenente-coronel se apresentou voluntariamente à delegacia, onde foi autuado em flagrante. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

Histórico de denúncia

Segundo a TV Bahia, Enio já havia sido denunciado em 2018, após uma atendente de loja acusá-lo de atos libidinosos em um shopping de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Na época, a corporação arquivou o processo por falta de indícios.

Nota oficial dos Bombeiros

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia informou que repudia qualquer conduta que desrespeite a dignidade humana e declarou que o caso será acompanhado pelas instâncias competentes, conforme a legislação e os regulamentos internos.

"O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) informa que tomou conhecimento de uma denúncia envolvendo um oficial da corporação, acusado de suposta importunação sexual a uma mulher, neste sábado (27) dentro de um ônibus que faz transporte intermunicipal, na região de Ipirá, interior da Bahia. A instituição esclarece que não coaduna com qualquer tipo de conduta que fira a ética, o respeito e a dignidade da pessoa humana. A corporação acrescenta ainda, que o caso está sendo apurado e acompanhado de perto pelas instâncias competentes, de acordo com a legislação vigente e os regulamentos internos."