ENTREVISTA COLETIVA

Atleta que perdeu a perna fala pela 1ª vez após soltura de motorista

Emerson Pinheiro, 29 anos, foi atropelado por Cleydson Cardoso na Pituba, em Salvador

Redação

Por Redação

17/09/2025 - 7:51 h

Emerson Pinheiro, de 29 anos, atleta que teve a perna amputada após ser atropelado pelo empresário Cleydson Cardoso Costa Filho, de 26 anos, há cerca de um mês, na Pituba, em Salvador, detalhou os processos de adaptação e sobre o próximos passos em sua primeira conversa com a imprensa depois do acontecido.

De cadeira de rodas, o atleta contou que pretende voltar a correr: "O próximo desafio é voltar a ficar de pé novamente. E daí, caminhar, e tocar os treinos".

A entrevista com Emerson foi pouco tempo depois de a Justiça da Bahia conceder a liberdade provisória do acusado, ontem, 16. O motorista, que é filho da vereadora Débora Santana, é réu por tentativa de homicídio, com dolo eventual.

A vítima preferiu não comentar sobre o acusado e nem sobre o acidente: "Manter a fé sempre. Independente de qualquer religião, a gente tem que ter fé. Desistir, jamais", disse Emerson.

Relembre o caso

Emerson foi atropelado no dia 16 de agosto, no bairro da Pituba — área nobre da capital baiana, pelo administrador e empresário Cleydson Cardoso Costa Filho, de 26 anos, que foi preso em seguida, com sinais de embriaguez.

O maratonista sofreu ferimentos graves e precisou amputar uma das pernas.

