ENTREVISTA COLETIVA
Atleta que perdeu a perna fala pela 1ª vez após soltura de motorista
Emerson Pinheiro, 29 anos, foi atropelado por Cleydson Cardoso na Pituba, em Salvador
Por Redação
Emerson Pinheiro, de 29 anos, atleta que teve a perna amputada após ser atropelado pelo empresário Cleydson Cardoso Costa Filho, de 26 anos, há cerca de um mês, na Pituba, em Salvador, detalhou os processos de adaptação e sobre o próximos passos em sua primeira conversa com a imprensa depois do acontecido.
De cadeira de rodas, o atleta contou que pretende voltar a correr: "O próximo desafio é voltar a ficar de pé novamente. E daí, caminhar, e tocar os treinos".
A entrevista com Emerson foi pouco tempo depois de a Justiça da Bahia conceder a liberdade provisória do acusado, ontem, 16. O motorista, que é filho da vereadora Débora Santana, é réu por tentativa de homicídio, com dolo eventual.
A vítima preferiu não comentar sobre o acusado e nem sobre o acidente: "Manter a fé sempre. Independente de qualquer religião, a gente tem que ter fé. Desistir, jamais", disse Emerson.
Relembre o caso
Emerson foi atropelado no dia 16 de agosto, no bairro da Pituba — área nobre da capital baiana, pelo administrador e empresário Cleydson Cardoso Costa Filho, de 26 anos, que foi preso em seguida, com sinais de embriaguez.
O maratonista sofreu ferimentos graves e precisou amputar uma das pernas.
