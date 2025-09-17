Ex-funcionária da Hemoba desvia mais de R$ 500 mil da saúde da Bahia

Operação Fluxo Vital foi deflagrada após denúncias da Sesab - Foto: Marcela Correia | Ascom PCBA

Uma ex-servidora da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) foi presa na manhã desta quarta-feira, 17, por desviar ao menos R$ 500 mil em recursos públicos que deveriam ser destinados ao atendimento da saúde da população baiana.

A Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), no âmbito da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap), deflagrou a Operação Fluxo Vital, depois de denúncias apresentadas pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), que também auxiliou nas investigações.

A suspeita se beneficiou de fraudes em pagamentos realizados pelo sistema interno da instituição, todos feitos por um único usuário vinculado a ela. Além do crime de peculato, foram identificados indícios de inserção de dados falsos em sistema de informações e de lavagem de capitais, diante da movimentação de valores suspeitos em contas bancárias de terceiros ligados à ex-servidora.

A mulher está custodiada à disposição da Justiça.