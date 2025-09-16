Salvador recebe Congresso Internacional sobre desafios da humanidade

Clodoaldo Silva da Anunciação - Foto: Divulgação

Salvador será palco de um dos maiores encontros acadêmicos e científicos do país. Entre os dias 24 e 27 de setembro de 2025, acontece o II Congresso Internacional Diálogos Humanistas (CIDH-Salvador), que reunirá juristas, pesquisadores e profissionais de diferentes áreas para discutir os grandes desafios da humanidade sob a ótica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Com o tema “Os ODS e os Desafios da Humanidade: jurídicos, tecnológicos, ambientais e humanitários”, o congresso terá mais de 130 palestrantes nacionais e internacionais, distribuídos em 13 painéis temáticos, 24 oficinas e masterclasses, além de mesas-redondas, grupos de trabalho, lançamentos de livros, apresentações de pesquisas científicas e atividades culturais.

Segundo o idealizador e coordenador científico, o professor e promotor de Justiça Clodoaldo Silva da Anunciação, a proposta é promover um espaço de produção de conhecimento e inovação social:

“A proposta é incentivar o diálogo e a colaboração em torno de soluções sustentáveis para os desafios do nosso tempo. Este será um encontro de pluralidades para todos que atuam nas áreas jurídica, tecnológica, ambiental e humanitária”, afirma.

Conferência Magna e destaques da programação

A abertura contará com a Conferência Magna do professor Paulo Borba Casella, titular de Direito Internacional da USP, que discutirá o tema “O Direito Internacional tem de prevalecer”.

Outro destaque será o lançamento da Coletânea CIDH 2024, publicada pelo selo Almedina/Alta Books, reunindo trabalhos apresentados na primeira edição. As submissões para a próxima coletânea (2025/2026) já estão abertas até 20 de setembro, oferecendo aos participantes a chance de publicação em uma das editoras mais prestigiadas do país.

Participação nacional e internacional

O congresso contará com a presença de operadores do Direito, membros do CNMP e do CNJ, advogados, defensores públicos, magistrados, professores, gestores públicos e representantes da sociedade civil e militar. Entre as instituições parceiras, estão USP, UFBA, UFMG, PUC-SP, PUC-RS, Universidade de Brasília, Universidade Autónoma de Lisboa, Universidade de Vigo, entre outras.

A expectativa é reunir mais de 500 participantes presenciais e ampliar a participação on-line, consolidando Salvador como um centro de diálogos humanistas, inovação e transformação social.

Além da experiência acadêmica, o congresso também será uma oportunidade para quem se prepara para concursos públicos, Exame da OAB e para profissionais envolvidos na formulação de políticas públicas.

Serviço

Evento: II Congresso Internacional Diálogos Humanistas – CIDH-Salvador

Data: 24 a 27 de setembro de 2025

Local: Hotel Mercure, Rio Vermelho – Salvador (BA)