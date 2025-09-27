Feirão da Casa Própria oferece imóveis a partir de R$ 199 mil em Salvador

Feirão da Casa Própria será realizado entre os dias 1º e 5 de outubro - Foto: Divulgação

Entre os dias 1º e 5 de outubro, o Feirão da Casa Própria em Salvador, das 08h às 20h, em sua sede na Avenida Paralela, antes do Parque de Exposições. O evento será realizado em iniciativa da Inteligência Imobiliária (Imob).

O Feirão terá 13 construtoras apresentando seus catálogos, e vão disponibilizar mais de 3 mil unidades habitacionais, com valores a partir de R$ 199 mil e descontos exclusivos. Além disso, as taxas serão mais baixas e o subsídio do governo em até R$55 mil.

Os apartamentos serão em variadas localidades, como Alphaville, Areia Branca, Armação, Brotas, Cajazeiras, Caminho das Árvores, Cidade Jardim, Costa Azul, Horto Florestal, Itaigara, Itapuã, Jaguaribe, Mussurunga, Ondina, Paralela, Patamares, Pernambués, Piatã, Pituaçu, Pituba, Rio Vermelho, São Cristóvão, São Rafael, STIEP e Vila Canária.

Durante os cinco dias de evento, todos os visitantes terão acesso a um catálogo com pré-lançamentos, lançamentos recentes, apartamentos na planta ou prontos para morar, nas tipologias studio, quarto e sala, dois, três e quatro quartos. As construtoras que participam são 3i, Amil, Concreta, Direcional, Gráfico, Kubo, Moura Dubeux, MRV, LSN, Pejota, Sertenge, Stanza e Tenda.

“O diferencial é que, durante esse tipo de evento, as empresas concentram suas melhores condições comerciais especificamente para a ocasião, oferecendo descontos exclusivos. E, além disso, você conta com a possibilidade do subsídio do governo de até R$55 mil”, detalhou Nane Brandão, diretora do Imob.

Interações com realidade virtual

Além das oportunidades, o Feirão da Casa Própria terá óculos de realidade virtual, TVs interativas, maquetes, especialistas e ainda um carro por aplicativo bancado pelo evento, que vai levar os visitantes até o empreendimento que ele escolher.

Condomínio Cedro Horto | Foto: Divulgação

“As oportunidades são variadas, com imóveis que vão de R$ 199 mil até R$ 3 milhões, atendendo desde quem busca o primeiro apartamento dentro do programa Minha Casa Minha Vida, quem deseja mudar para um imóvel maior, ou até quem procura investir em studios e unidades de um quarto com alta vocação para locação e rentabilidade”, antecipa Nane Brandão.

O imóvel mais barato fica em Areia Branca e custa R$199 mil. Já o mais caro será R$3.895.486, o Mirat Martins de Sá, na Rua Estácio Gonzaga, no bairro do Horto Florestal.