Rajada de vento chega a mais de 60 km/h em Salvador neste sábado

A probabilidade de chuva é de 90%, com ventos previstos de até 60 km/h neste sábado - Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

O primeiro fim de semana da primavera chegou com clima instável em todo o estado. Além do anúncio de vendaval em diversas cidades da Bahia e o alerta de mau tempo da Marinha, Salvador também terá rajadas de vento que podem chegar a mais de 60 km/ neste sábado, segundo informações da Defesa Civil da cidade (Codesal).

Em nota divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) há alertas amarelos ativos para acumulado de chuvas no litoral baiano e riscos de fortes vendavais no interior e capital.

Veja previsão para Salvador

Sábado (27)

A probabilidade de chuva é de 90%, com ventos previstos de até 60 km/h, considerados muito fortes. As temperaturas permanecerão estáveis, com mínima de 21º C e máxima de 29º C.

Domingo (28)

Expectativa é de céu parcialmente nublado, com maior incidência de sol. A chance de chuva cai para 40%, e os ventos devem atingir até 31 km/h, ainda classificados como fortes. Temperaturas oscilando entre 23º C e 29º C, tornando o domingo mais quente em relação aos dias anteriores.

Alertas do Inmet

O Inmet pediu que a população fique alerta as recomendações da defesa civil de sua região. Entre as principais recomendações estão:

Evitar se abrigar debaixo de árvores

Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Desconectar aparelhos eletrônicos da tomada durante períodos de instabilidade.

Em caso de emergência, a população pode acionar: