INSTABILIDADE

Rajada de vento chega a mais de 60 km/h em Salvador neste sábado

Inmet pediu que a população fique alerta as recomendações da Defesa Civil

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

27/09/2025 - 10:50 h
A probabilidade de chuva é de 90%, com ventos previstos de até 60 km/h neste sábado
A probabilidade de chuva é de 90%, com ventos previstos de até 60 km/h neste sábado

O primeiro fim de semana da primavera chegou com clima instável em todo o estado. Além do anúncio de vendaval em diversas cidades da Bahia e o alerta de mau tempo da Marinha, Salvador também terá rajadas de vento que podem chegar a mais de 60 km/ neste sábado, segundo informações da Defesa Civil da cidade (Codesal).

Em nota divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) há alertas amarelos ativos para acumulado de chuvas no litoral baiano e riscos de fortes vendavais no interior e capital.

Veja previsão para Salvador

  • Sábado (27)

A probabilidade de chuva é de 90%, com ventos previstos de até 60 km/h, considerados muito fortes. As temperaturas permanecerão estáveis, com mínima de 21º C e máxima de 29º C.

  • Domingo (28)

Expectativa é de céu parcialmente nublado, com maior incidência de sol. A chance de chuva cai para 40%, e os ventos devem atingir até 31 km/h, ainda classificados como fortes. Temperaturas oscilando entre 23º C e 29º C, tornando o domingo mais quente em relação aos dias anteriores.

Suposto assaltante é baleado dentro de ônibus em Salvador
Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'
Mau tempo: Marinha emite alerta de frente fria em Salvador e RMS

Alertas do Inmet

O Inmet pediu que a população fique alerta as recomendações da defesa civil de sua região. Entre as principais recomendações estão:

  • Evitar se abrigar debaixo de árvores
  • Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.
  • Desconectar aparelhos eletrônicos da tomada durante períodos de instabilidade.

Em caso de emergência, a população pode acionar:

  • Defesa Civil: 199
  • Corpo de Bombeiros: 193

alerta Bahia Chuva codesal Inmet mau tempo primavera Rajadas de vento Salvador vendaval

x