INSTABILIDADE
Rajada de vento chega a mais de 60 km/h em Salvador neste sábado
Inmet pediu que a população fique alerta as recomendações da Defesa Civil
Por Leilane Teixeira
O primeiro fim de semana da primavera chegou com clima instável em todo o estado. Além do anúncio de vendaval em diversas cidades da Bahia e o alerta de mau tempo da Marinha, Salvador também terá rajadas de vento que podem chegar a mais de 60 km/ neste sábado, segundo informações da Defesa Civil da cidade (Codesal).
Em nota divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) há alertas amarelos ativos para acumulado de chuvas no litoral baiano e riscos de fortes vendavais no interior e capital.
Veja previsão para Salvador
- Sábado (27)
A probabilidade de chuva é de 90%, com ventos previstos de até 60 km/h, considerados muito fortes. As temperaturas permanecerão estáveis, com mínima de 21º C e máxima de 29º C.
- Domingo (28)
Expectativa é de céu parcialmente nublado, com maior incidência de sol. A chance de chuva cai para 40%, e os ventos devem atingir até 31 km/h, ainda classificados como fortes. Temperaturas oscilando entre 23º C e 29º C, tornando o domingo mais quente em relação aos dias anteriores.
Leia Também:
Alertas do Inmet
O Inmet pediu que a população fique alerta as recomendações da defesa civil de sua região. Entre as principais recomendações estão:
- Evitar se abrigar debaixo de árvores
- Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.
- Desconectar aparelhos eletrônicos da tomada durante períodos de instabilidade.
Em caso de emergência, a população pode acionar:
- Defesa Civil: 199
- Corpo de Bombeiros: 193
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes