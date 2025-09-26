ESFRIOU
Mau tempo: Marinha emite alerta de frente fria em Salvador e RMS
Passagem de frente fria deve provocar ressaca com ondas que podem chegar a 2,5 metros
Por Leilane Teixeira
A Marinha do Brasil emitiu um alerta de mau tempo nesta sexta-feira, 26, para a orla da Bahia, com passagem de uma frente fria que deve provocar ressaca com ondas que podem chegar a 2,5 metros.
O aviso é válido até a manhã deste sábado, 27, no trecho entre Salvador e Conde, no Litoral Norte, abrangendo cerca de 150 quilômetros do litoral baiano.
Defesa Civil
A Defesa Civil de Salvador (Codesal) também chamou atenção para os efeitos da frente fria no fim de semana. A previsão será:
- Sábado, 27- a probabilidade de chuva é de 90%, com ventos previstos de até 48 km/h, considerados muito fortes.
- Domingo, 28, a expectativa é de céu parcialmente nublado, com maior incidência de sol. A chance de chuva cai para 40%, e os ventos devem atingir até 31 km/h, ainda classificados como fortes.
Leia Também:
A Codesal divulgou ainda a lista dos bairros de Salvador que registraram as rajadas mais intensas. Foram eles:
- Coutos (55 km/h)
- Barra (51,5 km/h)
- Itapuã (41,4 km/h)
- Valéria (40,3 km/h)
- Canabrava (39,6 km/h).
Já as maiores chuvas nas últimas 24 horas ocorreram em Brotas, Ondina, Fazenda Grande do Retiro, Barris e Barbalho.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes