Mau tempo: Marinha emite alerta de frente fria em Salvador e RMS

O alerta é válido para as cidades - Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de mau tempo nesta sexta-feira, 26, para a orla da Bahia, com passagem de uma frente fria que deve provocar ressaca com ondas que podem chegar a 2,5 metros.

O aviso é válido até a manhã deste sábado, 27, no trecho entre Salvador e Conde, no Litoral Norte, abrangendo cerca de 150 quilômetros do litoral baiano.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Defesa Civil

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) também chamou atenção para os efeitos da frente fria no fim de semana. A previsão será:

Sábado, 27- a probabilidade de chuva é de 90%, com ventos previstos de até 48 km/h, considerados muito fortes.

Domingo, 28, a expectativa é de céu parcialmente nublado, com maior incidência de sol. A chance de chuva cai para 40%, e os ventos devem atingir até 31 km/h, ainda classificados como fortes.

A Codesal divulgou ainda a lista dos bairros de Salvador que registraram as rajadas mais intensas. Foram eles:

Coutos (55 km/h)

Barra (51,5 km/h)

Itapuã (41,4 km/h)

Valéria (40,3 km/h)

Canabrava (39,6 km/h).

Já as maiores chuvas nas últimas 24 horas ocorreram em Brotas, Ondina, Fazenda Grande do Retiro, Barris e Barbalho.