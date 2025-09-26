Menu
SALVADOR
ESFRIOU

Mau tempo: Marinha emite alerta de frente fria em Salvador e RMS

Passagem de frente fria deve provocar ressaca com ondas que podem chegar a 2,5 metros

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

26/09/2025 - 18:43 h



A Marinha do Brasil emitiu um alerta de mau tempo nesta sexta-feira, 26, para a orla da Bahia, com passagem de uma frente fria que deve provocar ressaca com ondas que podem chegar a 2,5 metros.

O aviso é válido até a manhã deste sábado, 27, no trecho entre Salvador e Conde, no Litoral Norte, abrangendo cerca de 150 quilômetros do litoral baiano.

Defesa Civil

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) também chamou atenção para os efeitos da frente fria no fim de semana. A previsão será:

  • Sábado, 27- a probabilidade de chuva é de 90%, com ventos previstos de até 48 km/h, considerados muito fortes.
  • Domingo, 28, a expectativa é de céu parcialmente nublado, com maior incidência de sol. A chance de chuva cai para 40%, e os ventos devem atingir até 31 km/h, ainda classificados como fortes.

A Codesal divulgou ainda a lista dos bairros de Salvador que registraram as rajadas mais intensas. Foram eles:

  • Coutos (55 km/h)
  • Barra (51,5 km/h)
  • Itapuã (41,4 km/h)
  • Valéria (40,3 km/h)
  • Canabrava (39,6 km/h).

Já as maiores chuvas nas últimas 24 horas ocorreram em Brotas, Ondina, Fazenda Grande do Retiro, Barris e Barbalho.

