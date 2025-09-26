Menu
CONTAGEM REGRESSIVA

Quando abre Nova Rodoviária de Salvador? Estrutura já tem data de entrega

Novo terminal de transbordo terá ligação importante com estação de metrô e VLT de Salvador

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

26/09/2025 - 16:32 h
Nova rodoviária de Salvador
Nova rodoviária de Salvador -

A esperada Nova Rodoviária de Salvador, que ficará localizada no bairro de Águas Claras, será entregue aos baianos no mês de novembro, conforme informações apuradas pelo Portal A TARDE. A estimativa faz parte do cronograma da concessionária do novo equipamento de transporte apresentado ao governo da Bahia.

“Está apresentado no cronograma da concessionária responsável pela Nova Rodoviária. O projeto é construído em forma de PPP (Parceria Público-Privada)”, contou o secretário da Casa Civil, Afonso Florence, ao A TARDE.

Em agosto, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou à imprensa o que faltava para a entrega do equipamento. "Acabamento das obras", disse.

O investimento total para a instalação do novo terminal é de R$ 200 milhões, com recursos da concessionária responsável pela obra, a Sinart. Além do embarque e desembarque de ônibus, o equipamento também fará ligação com o metrô e o futuro VLT de Salvador.

A expectativa é de que mais de 370 linhas de transportes urbanos, metropolitanos e intermunicipais circulem na nova rodoviária. Para além da mobilidade, o local abrigará 230 pontos comerciais.

Quais são as novidades da Nova Rodoviária de Salvador?

  • Novo equipamento será implantado em uma área de 127 mil m²;
  • Estacionamento para 800 veículos;
  • 230 espaços comerciais;
  • Vagas para carros elétricos;
  • Ligação com VLT de Salvador, na Avenida 29 de Março;
  • Nova unidade de SAC.

Linhas

A estrutura será conectada à Estação Águas Claras do metrô, a um terminal de ônibus com 10 linhas metropolitanas e demais linhas urbanas.

A promessa de chegar e sair com rapidez e segurança anima os usuários que enfrentam os engarrafamentos constantes na região torno da rodoviária atual. Mas também é uma preocupação, sobretudo para quem mora no seu entorno ou no centro da cidade.

Destino do terreno da rodoviária de Salvador

Com o avanço para a entrega da nova rodoviária, o terreno do atual equipamento da capital baiana, localizado em um ponto estratégico e comercial da cidade, ainda segue sem uma destinação definida por parte do governo Jerônimo (PT).

Em entrevista ao A TARDE, o titular da Casa Civil, Afonso Florence, afirmou que "a destinação do terreno está sendo estudada pela equipe de governo". Segundo ele. a gestão ainda segue analisando a Lei de Ordenamento do Uso do Solo (LOUOS), de responsabilidade do governo municipal, antes de tomar qualquer decisão sobre o assunto.

Florence ainda destacou: "Não é só vender, mas sim, [transformar o local] em uma utilidade pública". Questionado se o tema foi tratado durante reunião entre Jerônimo (PT) e Bruno Reis (União Brasil), o secretário negou.

x