Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VÍDEO

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

Ainda não se sabe o que motivou o acidente

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

26/09/2025 - 22:37 h | Atualizada em 26/09/2025 - 22:51
Nas imagens, é possível ver ainda o caminhão atravessado sob o muro
Nas imagens, é possível ver ainda o caminhão atravessado sob o muro -

Uma colisão na noite desta sexta-feira, 26, envolvendo um caminhão, destruiu o famoso muro do Pelourinho, conhecido como "muro da fofoca", ponto de encontro do moradores, turistas e que já foi cenário de gravação do filme Ó Paí, Ó.

Ainda não se sabe o que motivou o acidente, mas, segundo vídeos que circulam nas redes sociais, o caminhão atingiu o muro em cheio, destruindo a estrutura. Nas imagens, é possível ver ainda o caminhão atravessado sob o muro, com escombros no chão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Mau tempo: Marinha emite alerta de frente fria em Salvador e RMS
Professor de jiu-jitsu é preso suspeito de abusar sexualmente de alunos
Quando abre Nova Rodoviária de Salvador? Estrutura já tem data de entrega

O muro fica em frente ao também famoso "Bar do Neuzão", que já fez parte de diversas produções gravadas na capital baiana.

Equipes da Transalvador estão no local.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente Bar do Neuzão cultura baiana muro da fofoca pelourinho Salvador Transalvador Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nas imagens, é possível ver ainda o caminhão atravessado sob o muro
Play

VÍDEO: PM dá tapa no rosto de homem durante manifestação em Salvador

Nas imagens, é possível ver ainda o caminhão atravessado sob o muro
Play

VÍDEO: homem é agredido por passageiros após tentar assaltar ônibus em Salvador

Nas imagens, é possível ver ainda o caminhão atravessado sob o muro
Play

Vídeo: três estudantes caem em canal após estrutura ceder na Cidade Baixa

Nas imagens, é possível ver ainda o caminhão atravessado sob o muro
Play

Moradores bloqueiam avenida em Salvador após criança ser baleada

x