Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'
Ainda não se sabe o que motivou o acidente
Por Leilane Teixeira
Uma colisão na noite desta sexta-feira, 26, envolvendo um caminhão, destruiu o famoso muro do Pelourinho, conhecido como "muro da fofoca", ponto de encontro do moradores, turistas e que já foi cenário de gravação do filme Ó Paí, Ó.
Ainda não se sabe o que motivou o acidente, mas, segundo vídeos que circulam nas redes sociais, o caminhão atingiu o muro em cheio, destruindo a estrutura. Nas imagens, é possível ver ainda o caminhão atravessado sob o muro, com escombros no chão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
O muro fica em frente ao também famoso "Bar do Neuzão", que já fez parte de diversas produções gravadas na capital baiana.
Equipes da Transalvador estão no local.
