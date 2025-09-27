Fim de semana tem previsão de vendaval em 350 cidades baianas

Em casos de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193) - Foto: © Paulo Pinto | Agência Brasil

A primavera já começou, porém, este primeiro final de semana da nova estação será marcado por instabilidades no clima da Bahia.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), cerca de 350 municípios do estado estão sob alerta de ventos fortes neste sábado, 27, e domingo, 28, o que representa 83,9% do território baiano.

Além do vendaval, algumas localidades também devem registrar chuvas intensas e baixa umidade do ar. Segundo o aviso meteorológico divulgado na quinta-feira, 25, os ventos podem variar de 40 a 60 km/h, com risco reduzido de queda de galhos de árvores.

Nas cidades sob alerta, a previsão indica temperaturas mínimas abaixo de 20 °C no fim de semana.

Veja previsão para algumas cidades

Feira de Santana

Sexta (26): Nublado, com pancadas de chuva. Temperaturas entre 20 °C e 29 °C.

Sábado (27): Céu encoberto, com chuva isolada. Mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.

Domingo (28): Poucas nuvens, variando de 17 °C a 30 °C.

Vitória da Conquista

Sexta (26): Muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Temperaturas entre 13 °C e 25 °C.

Sábado (27): Poucas nuvens. Mínima de 11 °C e máxima de 28 °C.

Domingo (28): Céu aberto. Variação de 10 °C a 28 °C.

Barreiras

Sexta (26): Céu nublado. Mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.

Sábado (27): Poucas nuvens. Entre 16 °C e 33 °C.

Domingo (28): Tempo claro. Variação de 16 °C a 34 °C.

Juazeiro

Sexta (26): Muitas nuvens. Temperaturas de 17 °C a 31 °C.

Sábado (27): Poucas nuvens, variando entre 17 °C e 29 °C.

Domingo (28): Poucas nuvens. Entre 16 °C e 32 °C.

Salvador com alerta

Salvador não está entre os municípios com previsão de vendaval, mas terá um fim de semana chuvoso, com ventos moderados e alerta de mau tempo emitido pela Marinha, As temperaturas devem oscilar entre 23 °C e 30 °C.

Sexta (26): Céu nublado e pancadas de chuva ao longo do dia.

Sábado (27): Tempo fechado com chuvas isoladas.

Domingo (28): Previsão de poucas nuvens, abrindo espaço para atividades ao ar livre.

Por causa das condições climáticas, a Travessia Salvador–Mar Grande e os passeios turísticos de escuna pela Baía de Todos-os-Santos foram suspensos. Já a linha Salvador–Morro de São Paulo segue funcionando no modelo “semi-terrestre”, com conexão em Itaparica: os passageiros partem do Terminal Náutico, seguem de ônibus até Valença e, de lá, embarcam em lanchas rumo ao destino final.

Umidade do ar em queda

Além da previsão de chuva e ventania, cidades do oeste baiano, como Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Formosa do Rio Preto, devem enfrentar baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 20% e 30%. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda níveis entre 40% e 60%.