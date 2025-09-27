Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INSTABILIDADE

Fim de semana tem previsão de vendaval em 350 cidades baianas

Primeiro final de semana da primavera será marcado por instabilidades no clima

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

27/09/2025 - 7:30 h
Em casos de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193)
Em casos de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193) -

A primavera já começou, porém, este primeiro final de semana da nova estação será marcado por instabilidades no clima da Bahia.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), cerca de 350 municípios do estado estão sob alerta de ventos fortes neste sábado, 27, e domingo, 28, o que representa 83,9% do território baiano.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além do vendaval, algumas localidades também devem registrar chuvas intensas e baixa umidade do ar. Segundo o aviso meteorológico divulgado na quinta-feira, 25, os ventos podem variar de 40 a 60 km/h, com risco reduzido de queda de galhos de árvores.

Nas cidades sob alerta, a previsão indica temperaturas mínimas abaixo de 20 °C no fim de semana.

Leia Também:

Condenados por crimes sexuais poderão ser consultados na internet
Líder criminoso com deficiência é preso por extorquir comerciantes
BYD investe R$ 5,5 bi na Bahia e mira transformar Camaçari no ‘Vale do Silício brasileiro'

Veja previsão para algumas cidades

Feira de Santana

  • Sexta (26): Nublado, com pancadas de chuva. Temperaturas entre 20 °C e 29 °C.
  • Sábado (27): Céu encoberto, com chuva isolada. Mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.
  • Domingo (28): Poucas nuvens, variando de 17 °C a 30 °C.

Vitória da Conquista

  • Sexta (26): Muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Temperaturas entre 13 °C e 25 °C.
  • Sábado (27): Poucas nuvens. Mínima de 11 °C e máxima de 28 °C.
  • Domingo (28): Céu aberto. Variação de 10 °C a 28 °C.

Barreiras

  • Sexta (26): Céu nublado. Mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.
  • Sábado (27): Poucas nuvens. Entre 16 °C e 33 °C.
  • Domingo (28): Tempo claro. Variação de 16 °C a 34 °C.

Juazeiro

  • Sexta (26): Muitas nuvens. Temperaturas de 17 °C a 31 °C.
  • Sábado (27): Poucas nuvens, variando entre 17 °C e 29 °C.
  • Domingo (28): Poucas nuvens. Entre 16 °C e 32 °C.

Salvador com alerta

Salvador não está entre os municípios com previsão de vendaval, mas terá um fim de semana chuvoso, com ventos moderados e alerta de mau tempo emitido pela Marinha, As temperaturas devem oscilar entre 23 °C e 30 °C.

  • Sexta (26): Céu nublado e pancadas de chuva ao longo do dia.
  • Sábado (27): Tempo fechado com chuvas isoladas.
  • Domingo (28): Previsão de poucas nuvens, abrindo espaço para atividades ao ar livre.

Por causa das condições climáticas, a Travessia Salvador–Mar Grande e os passeios turísticos de escuna pela Baía de Todos-os-Santos foram suspensos. Já a linha Salvador–Morro de São Paulo segue funcionando no modelo “semi-terrestre”, com conexão em Itaparica: os passageiros partem do Terminal Náutico, seguem de ônibus até Valença e, de lá, embarcam em lanchas rumo ao destino final.

Umidade do ar em queda

Além da previsão de chuva e ventania, cidades do oeste baiano, como Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Formosa do Rio Preto, devem enfrentar baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 20% e 30%. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda níveis entre 40% e 60%.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Baixa Umidade barreiras Chuvas feira de santana Inmet juazeiro previsão do tempo Salvador vendaval vitória da conquista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Em casos de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193)
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

Em casos de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193)
Play

Vídeo: empresário dono de hotéis na Chapada é preso por exploração sexual

Em casos de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193)
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Em casos de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193)
Play

Idosa é flagrada com quase 10 mil comprimidos de remédio abortivo

x