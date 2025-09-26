BYD investe R$ 5,5 bi na Bahia e mira transformar Camaçari no ‘Vale do Silício brasileiro'

BYD vai "fazer da Bahia esse novo centro de inovação brasileiro", diz Pablo Toledo, diretor de comunicação da BYD - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

A montadora chinesa BYD (Build Your Dreams) vive um momento de expansão histórica no Brasil. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Pablo Toledo, diretor de Comunicação e Marketing da empresa no país, celebrou os resultados recentes, os investimentos no estado da Bahia e os planos ambiciosos de transformar o Nordeste em um polo de inovação tecnológica.

“Olhar para trás é ver com muito orgulho o que a gente conquistou até aqui. Nesse exato momento, vivemos uma semana de notícias extraordinárias”, afirmou Toledo.

Em visita à sede do Grupo A TARDE, na manhã dessa sexta-feira, 26, o executivo destacou o momento promissor da BYD e as expectativas em torno da operação da nova fábrica da montadora, instalada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), em julho deste ano.

A BYD está no Brasil desde 2015 e, além da fábrica na cidade baiana - a maior fora da China -, a multinacional tem outras duas montadoras em Campinas, no interior de São Paulo, e uma em Manaus. A sede de Camaçari "é a primeira fábrica de carros eletrificados [do Brasil]. Não só 100% elétricos, mas também híbridos", como lembra Toledo.

Diretor de comunicação da BYD fez uma visita à sede do Jornal A TARDE

Recordes e liderança no setor de veículos elétricos

"Um carro com DNA BYD acaba de alcançar o recorde mundial de velocidade. O Nine Extreme, que é um carro da marca YangWang - marca de supercarros da BYD -, alcançou 496,22 km por hora, então, é o recorde mundial de um carro de produção", comemorou o diretor.

Além desse feito no segmento de alto desempenho, o modelo de entrada da marca também se destacou. "O Dolphin Mini acabou de alcançar uma avaliação de menor desvalorização na sua categoria. Então, tem sempre essa pergunta: 'será que o carro elétrico desvaloriza muito?' Ele desvalorizou menos do que o carro mais vendido do segmento", revela.

Outro dado destacado por Toledo foi o nível de satisfação dos clientes. Segundo ele, 'houve um levantamento, e o cliente BYD é o cliente mais satisfeito do Brasil. Então, é notícia boa atrás de notícia boa. É uma semana de comemoração”.

Fábrica em Camaçari: Bahia no centro da inovação

A fábrica da BYD em Camaçari está prestes a ser ampliada e marca um passo decisivo da empresa no país. “Nós estamos para inaugurar de vez a operação da nossa fábrica aqui na Bahia, aqui em Camaçari. Então, é uma curva que só sobe. Nós somos muito orgulhosos de ser baianos. A gente quer dar dendê à nossa operação”, afirma.

Pablo Toledo reforçou ainda a intenção da montadora de transformar a região em um centro de excelência tecnológica. “A gente acha que, contra tudo e contra todos, o Vale do Silício brasileiro vai ser aqui. Vai ser na Bahia, vai ser em Camaçari. Queremos transformar aqui em um polo de inovação e tecnologia, fazer do estado [baiano], fazer do Nordeste do país, fazer da Bahia, esse novo centro de inovação brasileiro”.

De acordo com o executivo, o impacto econômico da instalação da fábrica em terras baianas é significativo e vai impulsionar não apenas a indústria, mas também a economia local e a geração de oportunidades em diversas áreas.

“Isso quer dizer geração de emprego não só na fábrica, mas quer dizer que jovens baianos vão ter mais oportunidade em áreas como inteligência artificial, em empregos que a gente nem sabe ainda, empregos que ainda vão ser criados”, pontuou.

Segundo ele, o investimento na planta será de R$ 5,5 bilhões, com previsão inicial de geração de 20 mil empregos diretos. “Mas algo me diz que isso deve aumentar. Quando a gente traz uma planta desse tamanho, obviamente, que a cidade se beneficia como um todo”, acrescentou.

Toledo destacou também o efeito multiplicador sobre a economia local. “As pessoas cortam cabelo, essas pessoas alugam apartamentos ali perto, as mulheres vão ao salão. Você cria uma série de serviços. Você beneficia a cidade inteira”, declarou.

A fábrica de Camaçari, localizada no Polopetroquímico - na antiga sede da Ford - tem capacidade inicial para produzir 150 mil veículos por ano, podendo chegar a 300 mil veículos na segunda fase da operação.

Principais números da BYD: - Investimento na fábrica de Camaçari (BA): R$ 5,5 bilhões; - Empregos diretos estimados: 20 mil (com potencial de expansão) - Capacidade de produção: de 150 a 300 mil veículos/ano; - Parcerias com universidades e Senai Cimatec; - Expansão de eletropostos com carregadores rápidos nas concessionárias

Tecnologia e educação como pilares

Ainda durante entrevista ao A TARDE, o diretor enfatizou que a BYD quer impactar não apenas em vendas, mas em pesquisa e desenvolvimento. “A gente quer liderar o segmento não só do ponto de vista comercial e de inovação de tecnologia, mas também do ponto de vista de narrativa. Então, a gente quer responder a todas as questões que, porventura, ainda criem algum tipo de dúvida no consumidor”,

Ao comentar o diferencial da empresa em relação aos concorrentes, Pablo Toledo ressaltou que a BYD quer olhar para frente, olhar para cima e liderar. Segundo ele, a companhia conta com 120 mil colaboradores dedicados à pesquisa e ao desenvolvimento, e registra 45 pedidos de patente por dia. Ele destacou ainda que o foco está em atrair jovens talentos, com ações em parceria com o Senai Cimatec e visitas a universidades baianas para identificar e contratar profissionais promissores.

"Então, o nosso olhar está para atrair jovens pesquisadores e continuar nessa toada de ser uma empresa de pesquisadores em busca de soluções para inovações tecnológicas, para continuar liderando o mercado, produzir não só carros, mas produzir tecnologia", explicou o representante.

“Não sei se o público sabe, mas, por exemplo, um em cada cinco smartphones do mundo tem algum tipo de elemento BYD. A BYD é uma empresa de tecnologia, não é só uma empresa de carros. É esse ambiente que a gente quer trazer aqui para a Bahia”, complementou.

Eletropostos e infraestrutura

Ao ser questionado sobre a implantação de novos pontos de recarga, Pablo Toledo destacou que a BYD está fazendo a sua parte para apoiar o desenvolvimento da infraestrutura necessária à eletromobilidade no Brasil.

“Toda concessionária BYD, quase todas já têm, mas todas no futuro terão carregadores rápidos. E isso será oferecido a um preço justo para todo motorista que parar ali em um ponto de recarga”, explicou.

Por fim, ele enfatizou que “embora essa infraestrutura de recarga não seja um negócio BYD, se a gente quer estabelecer um novo segmento, a gente precisa dar apoio a isso”.