HOME > ECONOMIA
AVANÇO

BYD anuncia plano de expansão na Bahia

Executivos da montadora chinesa participaram de reunião, neste sábado, 20, com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

20/09/2025 - 16:50 h
Representantes da BYD e secretário Angelo Almeida durante reunião na SDE, neste sábado, 20
Representantes da BYD e secretário Angelo Almeida durante reunião na SDE, neste sábado, 20 -

O presidente da BYD Brasil, Tyler Li, anunciou, neste sábado, 20, o plano de expansão da empresa chinesa na Bahia. Além de planejar aumentar a produção de automóveis e fabricar peças, a companhia afirmou que já iniciou a montagem de unidade de produção de baterias para carros elétricos.

A afirmação foi feita durante a reunião com o secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE) da Bahia, Angelo Almeida, na sede da pasta, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

"A produção das peças no Brasil tem que ser feita passo a passo, porque é uma tecnologia nova, que depende do desenvolvimento dos fornecedores locais, com capacitação. Já começamos a montagem da fábrica de baterias, que exige mais desenvolvimento tecnológico e máquinas muito mais avançadas”, afirma Tyler Li.

Para Angelo Almeida, o anúncio da expansão é reflexo do comportamento do mercado e a aceitação do produto no território brasileiro e na Bahia, com investimentos de mais de R$ 5 bilhões, que vão aumentar com a ampliação.

“A Bahia é um grande player nacional nas Américas. A BYD é hoje a maior companhia global na fabricação de carros elétricos. Ela tinha inúmeros lugares para escolher e nosso estado foi o eleito. Tudo isso é fruto do trabalho do time liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues, com a participação do ministro Rui Costa e do presidente Lula”, afirmou o titular da SDE.

Além do presidente da BYD Brasil, estiveram presentes Alexandre Liu, diretor de Novis Negócios; Pan Swift, diretora de Projetos e Felipe Peleteiro, Relações Governamentais, todos da BYD.

BYD eleva salário de operários em até 30% em fábrica na Bahia

A BYD Auto do Brasil e o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari anunciaram um acordo salarial que promete elevar significativamente os ganhos dos operadores da nova fábrica.

A negociação, a primeira do tipo entre as partes, foi aprovada em assembleia nesta quinta-feira, 18, garantindo um aumento escalonado que pode chegar a cerca de 30% para a categoria.

Segundo Rodrigo Rosseto, gerente sênior de recursos humanos da BYD, pelo pacto, o piso salarial dos operadores logísticos e de produção, que atualmente é de R$ 1.950,00, será ajustado em três etapas.

O primeiro aumento, já com validade retroativa a julho e agosto, eleva o valor para R$ 2.067,00 mensais. Em um período de seis meses, o piso atingirá a marca de R$ 2.500,00, representando um reajuste de 28,2% sobre o valor inicial.

x