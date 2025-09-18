Menu
AUTOS
REAJUSTE

BYD eleva salário de operários em até 30% em fábrica na Bahia

Negociação é a primeira do tipo entre as partes, e foi aprovada em assembleia nesta quinta-feira, 18

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

18/09/2025 - 12:20 h | Atualizada em 18/09/2025 - 12:47
Fábrica da BYD em Camaçari
Fábrica da BYD em Camaçari -

A BYD Auto do Brasil e o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari anunciaram um acordo salarial que promete elevar significativamente os ganhos dos operadores da nova fábrica.

A negociação, a primeira do tipo entre as partes, foi aprovada em assembleia nesta quinta-feira, 18, garantindo um aumento escalonado que pode chegar a cerca de 30% para a categoria.

Segundo Rodrigo Rosseto, gerente sênior de recursos humanos da BYD, pelo pacto, o piso salarial dos operadores logísticos e de produção, que atualmente é de R$ 1.950,00, será ajustado em três etapas.

O primeiro aumento, já com validade retroativa a julho e agosto, eleva o valor para R$ 2.067,00 mensais. Em um período de seis meses, o piso atingirá a marca de R$ 2.500,00, representando um reajuste de 28,2% sobre o valor inicial.

O acordo, ainda conforme o porta-voz da marca chinesa, com vigência de um ano, abrange aproximadamente 750 dos 1.500 trabalhadores que atuam no complexo industrial da BYD em Camaçari.

"Propusemos este primeiro acordo salarial, com ganhos diretos para os trabalhadores, e o sindicato aceitou a nossa proposta, que foi levada para aprovação em assembleia", declarou Rosseto, que finalizou informando que as demais posições na fábrica terão seus salários reajustados de acordo com as convenções coletivas da categoria, seguindo os parâmetros definidos pelo dissídio.

x