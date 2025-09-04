Trabalhadores de telecomunicações anunciam greve na Bahia

Categoria paralisou as atividades nesta quinta-feira, 4 - Foto: Reprodução

O Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações da Bahia (Sinttel Bahia) informou que a categoria iniciou o movimento de greve nesta quinta-feira, 4. A paralisação, segundo o sindicato, ocorre de forma simultânea em outros estados, incluindo Santa Catarina, Paraná, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, Roraima, Amapá e Pará.

A decisão acontece após longas rodadas de negociações com as empresas Serede e V.TAL, responsáveis pela operação de fibra óptica na região. De acordo com o Sindicato, a motivação da greve se dá pelo possível não pagamento dos direitos dos trabalhadores, inclusive rescisão.

“A greve é inevitável para garantir os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, até porque o ponto principal que é a manutenção dos empregos a SEREDE não garantiu. A estratégia da V-TAL é contratar empresas que oferecem preços mais baratos, causando com isso uma concorrência desleal com as outras empresas que respeitam a legislação”, explica o presidente Joselito Ferreira.

Mais de 2.500 trabalhadores, que garantem a conexão com a internet, através da operadora NIO, empresa do grupo econômico da V-TAL/Banco BTG, aderiram a greve. A Bahia possui o maior contingente, com aproximadamente setecentos.

Em nota, o Sinttel Bahia reiterou que a greve é uma medida adotada diante da tentativa de precarização e barateamento da mão de obra. As principais reivindicações são pagamento integral das rescisões e recolhimento do FGTS, manutenção dos postos de trabalho e respeito à Convenção coletiva em vigor pela empresa que assumirá a operação de fibra.