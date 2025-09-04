Pescadores passam cinco dias à deriva e são resgatados no sul da Bahia

As buscas foram iniciadas na última segunda-feira, 1º - Foto: Ilustrativa/ Olga Leiria / Ag. A Tarde

Três pescadores de Santa Cruz Cabrália foram resgatados nesta quarta-feira, 3, após passarem cinco dias à deriva no litoral sul da Bahia. Eles haviam saído para trabalhar no dia 28 de agosto e perderam contato com a família no dia seguinte.

As buscas foram iniciadas na última segunda-feira, 1º, após familiares acionarem a Marinha do Brasil. Após o resgate, os pescadores foram encaminhados para uma unidade de saúde local com quadro de desidratação. O estado de saúde deles não foi detalhado.

Pescadores foram encaminhados para uma unidade de saúde após o resgate | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo a Marinha, a embarcação apresentou uma falha mecânica nas proximidades do pesqueiro Mangue Alto, em Belmonte, a cerca de oito milhas da costa. Como não conseguiram pedir ajuda, os tripulantes permaneceram à deriva até serem localizados em Canavieiras, município vizinho. O barco foi rebocado até a praia.