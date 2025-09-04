Pai da dupla Samuel e Mateus perdeu parte da memória após acidente

Samuel, de 17 anos, e Mateus, de 14, morreram no local - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O pai da dupla de arrocha Samuel e Mateus perdeu parte da memória e não se recorda do acidente que tirou a vida dos dois filhos, em Presidente Tancredo Neves, no extremo sul da Bahia. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira, 1º, em um trecho da BR-101.

Samuel, de 17 anos, e Mateus, de 14, estavam em uma motocicleta junto com o pai, Josenilson Santana de Almeida, de 40 anos. Os adolescentes morreram na hora e o pai ficou internado em estado grave.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na quarta-feira, 3, Josenilson deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para a enfermaria do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, a 66 km de Presidente Tancredo Neves.

Segundo familiares, ele acreditava estar sozinho no momento do acidente e ficou em choque ao receber a notícia da morte dos filhos. Apesar de ainda não ter previsão de alta, seu estado de saúde é considerado estável. A informação foi confirmada por familiares ao g1.

Motorista não tem CNH

O motorista da caminhonete que se envolveu no acidente que resultou na morte da dupla de arrocha dos irmãos Samuel e Mateus, não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi identificado e interrogado nesta quarta-feira, 3, na Delegacia de Gandu, a cerca de 38 km de Presidente Tancredo Neves. Por não ter o flagrante, ele foi liberado na sequência.

Segundo o delegado, o condutor alegou, no depoimento, que trafegava pela rodovia quando a motocicleta teria saído de uma estrada vicinal. Ele disse ainda que deixou o local por medo de ser linchado e negou ter consumido bebida alcoólica. As iformações foram repassadas pelo delegado José Neri, coordenador regional da Polícia Civil, ao G1.

Relembre o acidente

O acidente aconteceu na noite de segunda-feira, 1º, em um trecho da BR-101. Samuel, de 17 anos, e Mateus, de 14, estavam em uma motocicleta junto com o pai, Josenilson Santana de Almeida, de 40 anos. Os adolescentes morreram na hora. O pai permanece internado em estado grave.

Após a batida, o motorista abandonou o veículo e fugiu do local. A caminhonete foi incendiada por populares revoltados com a tragédia.

Poucas horas antes do acidente, a dupla havia compartilhado fotos em uma pizzaria com amigos. Logo depois, os irmãos seguiram com o pai para uma apresentação em um aniversário, sem imaginar que seria o último encontro dos dois jovens artistas.

Sepultamento sob forte comoção

Os corpos dos irmãos foram sepultados nesta terça-feira, 2, em Corte da Pedra, zona rural Presidente Tancredo Neves. O enterro aconteceu sob forte comoção, reunindo centenas de pessoas que acompanharam a despedida dos adolescentes. Durante o cortejo até o cemitério, amigos e familiares levaram cartazes em homenagem aos dois garotos.

Futuro promissor

Samuel & Mateus começaram a chamar atenção nas redes sociais dias atrás, após viralizarem ao interpretar a canção “Amor dos Outros”, da dupla Henrique & Juliano, que também fez sucesso na voz de Milsinho Toque Dez.

O cantor de arrocha revelou que estava se preparando para gravar com a dupla, além de convidar os jovens para cantar na Vaquejada de Serrinha.