Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

"Trabalhadores sacrificados": demissão em massa no Itaú gera polêmica

Sindicato repudiou demissões ocorridas nesta segunda-feira

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

09/09/2025 - 12:04 h
Agência do banco Itaú
Agência do banco Itaú -

A demissão em massa promovida pelo Itaú, acertando a saída de mais de mil funcionários que trabalhavam em regime home office, nesta segunda-feira, 8, gerou repercussão negativa e fortes críticas do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região.

Por meio de nota, o Sindicato dos Bancários repudiou as demissões, argumentando que no no último semestre, o Itaú obteve lucro superior a R$ 22,6 bilhões, com rentabilidade em alta, consolidando-se como o maior banco do país em ativos. Em meio a esse cenário, o banco promoveu as demissões com a justificativa de baixa produtividade.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"É inaceitável que uma instituição que registra lucros bilionários promova demissões em massa sob a justificativa de “produtividade”. Os avanços tecnológicos e os ganhos decorrentes da digitalização poderiam ser revertidos em melhores condições de trabalho e em emprego decente", diz trecho da nota do Sindicato dos Bancários.

Leia Também:

Amazon compra fatia da Rappi e mira expansão no Brasil
Supervalorizadas! Moedas raras de R$ 1 podem valer o preço de uma moto
Nome sujo? Serasa oferece até 99% de desconto nesta terça-feira, 9

Em seguida, o Sindicato dos Bancários diz que "enquanto os trabalhadores são sacrificados, os acionistas seguem acumulando ganhos recordes".

Decisão do Itaú

O Itaú promoveu na segunda-feira, 8, a demissão, sem aviso prévio, de mais de mil funcionários que trabalhavam em regime híbrido ou integralmente remoto.

A instituição financeira alega que a demissão em massa ocorreu após serem detectadas inatividades nas plataformas e registros de ponto dos trabalhadores. Em alguns casos, períodos de quatro horas ou mais de suposta ociosidade.

Os bancários demitidos atuavam no Centro Tecnológico (CT), CEIC e Faria Lima. O banco havia informado que os empregados estavam sendo monitorados há mais de seis meses quando foi detectada "baixa aderência ao home office".

“O Itaú Unibanco realizou hoje desligamentos decorrentes de uma revisão criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e registro de jornada. Em alguns casos, foram identificados padrões incompatíveis com nossos princípios de confiança, que são inegociáveis para o banco. Essas decisões fazem parte de um processo de gestão responsável e têm como objetivo preservar nossa cultura e a relação de confiança que construímos com clientes, colaboradores e a sociedade", disse o Itaú.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

itaú

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Agência do banco Itaú
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Agência do banco Itaú
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Agência do banco Itaú
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Agência do banco Itaú
Play

Cuidado com o leão! Saiba como o animal se tornou símbolo do IR

x