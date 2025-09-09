Amazon compra fatia da Rappi e mira expansão no Brasil

A Amazon tem usado warrants para fazer investimentos diretos em parceiros - Foto: Reprodução | Mercado

A Amazon acabou de anunciar a compra de uma fatia da Rappi - startup colombiana de entrega -, com a proposta estratégica de expansão ao unir o varejo, tecnologia e a logística em toda a América Latina, inclusive o Brasil. As informações são da Bloomberg Línea.

Além de atingir os principais players de e-commerce e entrega como o Mercado Livre e o Ifood, respectivamente, a parceria pode explorar suas redes de logística e de computação em nuvem, assim aponta a Rappi.

O investimento inicial — uma nota conversível de US$ 25 milhões, segundo uma fonte a par da transação — é pequeno para a Amazon. Mas o acordo dá à empresa de Jeff Bezos o direito de comprar até 12% da Rappi por meio dos chamados warrants, que são uma espécie de cupom usado para captar dinheiro com investidores. Eles dão o direito à Amazon de comprar futuras ações pelos preços definidos atualmente, podendo vendê-las no mercado e lucrar com a diferença.

Nos últimos anos, a Amazon tem usado warrants para fazer investimentos diretos em parceiros, incluindo companhias aéreas, um distribuidor de alimentos e fabricantes de eletrônicos — uma tentativa de capturar mais ganhos caso o negócio da Amazon impulsione a fortuna de seus parceiros.

A Rappi conta com o apoio de investidores de peso, incluindo SoftBank Group, Sequoia Capital e T. Rowe Price. No ano passado, Simón Borrero, cofundador e CEO da Rappi, disse que a empresa poderia abrir capital em 2025, possivelmente em Nova York. A Bloomberg informou no mês passado que a Rappi havia garantido um empréstimo de 100 milhões de dólares do Banco Santander e da Kirkoswald Capital Partners.

O investimento da Amazon na Rappi reforça laços comerciais já existentes. A Rappi é cliente da Amazon Web Services, o provedor de nuvem. No México, a Amazon oferece aos membros do seu programa Prime um ano de frete grátis via Rappi.