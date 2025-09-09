Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO ACIRRADO

Amazon compra fatia da Rappi e mira expansão no Brasil

O investimento inicial da Amazon teria sido de US$ 25 milhões por até 12% da Rappi

Bloomberg

Por Bloomberg

09/09/2025 - 8:41 h | Atualizada em 09/09/2025 - 8:55
A Amazon tem usado warrants para fazer investimentos diretos em parceiros
A Amazon tem usado warrants para fazer investimentos diretos em parceiros -

A Amazon acabou de anunciar a compra de uma fatia da Rappi - startup colombiana de entrega -, com a proposta estratégica de expansão ao unir o varejo, tecnologia e a logística em toda a América Latina, inclusive o Brasil. As informações são da Bloomberg Línea.

Além de atingir os principais players de e-commerce e entrega como o Mercado Livre e o Ifood, respectivamente, a parceria pode explorar suas redes de logística e de computação em nuvem, assim aponta a Rappi.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O investimento inicial — uma nota conversível de US$ 25 milhões, segundo uma fonte a par da transação — é pequeno para a Amazon. Mas o acordo dá à empresa de Jeff Bezos o direito de comprar até 12% da Rappi por meio dos chamados warrants, que são uma espécie de cupom usado para captar dinheiro com investidores. Eles dão o direito à Amazon de comprar futuras ações pelos preços definidos atualmente, podendo vendê-las no mercado e lucrar com a diferença.

Leia Também:

Supervalorizadas! Moedas raras de R$ 1 podem valer o preço de uma moto
Nome sujo? Serasa oferece até 99% de desconto nesta terça-feira, 9
Bolsa argentina despenca após derrota eleitoral do governo Milei

Nos últimos anos, a Amazon tem usado warrants para fazer investimentos diretos em parceiros, incluindo companhias aéreas, um distribuidor de alimentos e fabricantes de eletrônicos — uma tentativa de capturar mais ganhos caso o negócio da Amazon impulsione a fortuna de seus parceiros.

A Rappi conta com o apoio de investidores de peso, incluindo SoftBank Group, Sequoia Capital e T. Rowe Price. No ano passado, Simón Borrero, cofundador e CEO da Rappi, disse que a empresa poderia abrir capital em 2025, possivelmente em Nova York. A Bloomberg informou no mês passado que a Rappi havia garantido um empréstimo de 100 milhões de dólares do Banco Santander e da Kirkoswald Capital Partners.

O investimento da Amazon na Rappi reforça laços comerciais já existentes. A Rappi é cliente da Amazon Web Services, o provedor de nuvem. No México, a Amazon oferece aos membros do seu programa Prime um ano de frete grátis via Rappi.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

amazon brasil compra de participação Delivery economia rappi

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A Amazon tem usado warrants para fazer investimentos diretos em parceiros
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

A Amazon tem usado warrants para fazer investimentos diretos em parceiros
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

A Amazon tem usado warrants para fazer investimentos diretos em parceiros
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

A Amazon tem usado warrants para fazer investimentos diretos em parceiros
Play

Cuidado com o leão! Saiba como o animal se tornou símbolo do IR

x