BYD anuncia 50 vagas de emprego em Camaçari
Oportunidades serão oferecidas no Dia D do SineBahia, em Salvador
Por Redação
A BYD, maior montadora de veículos elétricos, e destaque no Brasil, anunciou a abertura de 50 vagas em seu complexo industrial de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs).
As oportunidades vão ser disponibilizadas na 11ª edição do Dia D de Inclusão do SineBahia, que acontece nesta sexta-feira, 12, a partir das 7h na Unidade SineBahia da Casa do Trabalhador, localizada no Rodoviário de Pituaçu, em Salvador.
As vagas contemplam as seguintes áreas de atuação:
- 20 vagas para Operadores Logísticos;
- 20 vagas para Operadores de Produção;
- 5 vagas para Inspetores de Qualidade;
- 5 vagas para Auxiliares Administrativos.
Como participar
Para concorrer às vagas, os candidatos devem comparecer ao Dia D do SineBahia portando:
- RG;
- CPF;
- Comprovante de Residência;
- Carteira de Trabalho (CTPS);
- Currículo;
- Laudo da deficiência.
Além do SineBahia, as vagas ofertadas pela BYD na Bahia podem ser acessadas por meio do Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT), de Camaçari, e da plataforma digital Gupy.
