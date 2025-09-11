BYD anuncia 50 vagas de emprego em Camaçari

BYD fica localizada no município de Camaçari, na RMS - Foto: Joá Souza | GOVBA

A BYD, maior montadora de veículos elétricos, e destaque no Brasil, anunciou a abertura de 50 vagas em seu complexo industrial de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs).

As oportunidades vão ser disponibilizadas na 11ª edição do Dia D de Inclusão do SineBahia, que acontece nesta sexta-feira, 12, a partir das 7h na Unidade SineBahia da Casa do Trabalhador, localizada no Rodoviário de Pituaçu, em Salvador.

As vagas contemplam as seguintes áreas de atuação:

20 vagas para Operadores Logísticos;

20 vagas para Operadores de Produção;

5 vagas para Inspetores de Qualidade;

5 vagas para Auxiliares Administrativos.

Como participar

Para concorrer às vagas, os candidatos devem comparecer ao Dia D do SineBahia portando:

RG;

CPF;

Comprovante de Residência;

Carteira de Trabalho (CTPS);

Currículo;

Laudo da deficiência.

Além do SineBahia, as vagas ofertadas pela BYD na Bahia podem ser acessadas por meio do Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT), de Camaçari, e da plataforma digital Gupy.