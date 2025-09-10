Carros elétricos avançam no Brasil mesmo com juros altos e imposto maior

- Foto: Divulgação

O mercado de veículos leves eletrificados mantém trajetória de alta no Brasil e deve superar a marca de 200 mil emplacamentos em 2025. Projeções da ABVE Data indicam, em um cenário conservador, pelo menos 200 mil unidades, crescimento de 13% sobre 2024, quando foram vendidos 177.358 veículos. No cenário mais provável, o total pode chegar a 215 mil, avanço de 21% em relação ao ano anterior. Entre janeiro e agosto, já foram comercializadas 126.087 unidades.

A Região Sudeste segue na liderança, com 46,6% do mercado (9.430 unidades), impulsionada por São Paulo, enquanto o Sul aparece em segundo lugar, com 17,6% (3.551). O Nordeste ocupa a terceira posição, com 3.302 veículos vendidos, equivalente a 16,3% do total, e a Bahia é o destaque: as vendas cresceram 90% no estado em 2025, somando 4.356 unidades no primeiro semestre. Salvador lidera com 2.262 emplacamentos, seguida por Feira de Santana e Lauro de Freitas (390 cada), Vitória da Conquista (275) e Camaçari (135).

O desempenho se mantém forte mesmo diante de juros elevados e do aumento do imposto de importação. “As vendas de eletrificados continuam aquecidas, e a tendência é de crescimento acima de 20% em 2025, três vezes mais rápido que a média do mercado automotivo”, afirmou o presidente da ABVE, Ricardo Bastos. Em agosto, foram emplacados 20.222 veículos eletrificados, alta de 6% sobre julho e de 38% em relação a agosto de 2024, o que elevou a participação do segmento a 9,4% do mercado de leves no país.

Entre os destaques do mês estão os híbridos flex (HEV Flex), que mais que dobraram as vendas: 2.245 unidades em agosto, avanço de 118% sobre julho. Os elétricos puros (BEV) também bateram recorde, com 7.624 emplacamentos, 9% acima do mês anterior. A classificação da ABVE Data inclui BEV 100% elétricos, PHEV (híbridos plug-in), HEV e HEV Flex, mas não contempla micro-híbridos (MHEV).

O avanço do setor tem sido impulsionado por investimentos das montadoras chinesas, com a entrada em operação de fábricas da BYD em Camaçari (BA) e da GWM em Iracemápolis (SP), além da chegada de novas marcas ao mercado brasileiro.

Entre agosto de 2024 e agosto de 2025, a BYD emplacou 105.330 veículos, registrando crescimento de 74% em relação ao período anterior e consolidando-se como a marca que mais avança entre as líderes do mercado. A montadora mantém-se há 21 meses consecutivos no grupo das dez mais vendidas do país.

Em agosto deste ano, a BYD alcançou seu melhor resultado de 2025, com 9.815 emplacamentos. Apenas no segmento de automóveis, foram 9.749 unidades, desempenho que garantiu à marca a sexta posição no ranking nacional, com 5,66% de participação de mercado.

Segurança

Com a expansão da eletromobilidade, cresce também a preocupação com normas de segurança para recarga em edifícios. Após 15 meses de negociações entre a ABVE, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o Secovi-SP e o SindusCon-SP, foi alcançado consenso em torno de diretrizes para instalação de carregadores em garagens.

A versão final ainda depende da aprovação dos bombeiros, mas Bastos avalia que o resultado deverá ser uma norma moderna e equilibrada, capaz de ampliar a segurança sem comprometer o ritmo da eletrificação no país.

Tecnologia

Segundo a ABVE Data, a categoria de eletrificados abrange os BEV, 100% elétricos, os PHEV, híbridos plug-in, os HEV, que não dependem de recarga externa, e os HEV Flex, movidos a etanol. Ficam de fora os MHEV de 12v e 48v, conhecidos como micro-híbridos.

Em agosto, o destaque ficou por conta dos híbridos flex, que alcançaram 2.245 emplacamentos, alta de 118% em relação a julho, quando foram vendidas 1.026 unidades. Já os BEV também bateram recorde: 7.624 veículos comercializados no mês, um crescimento de 9% sobre julho (7.010).

“O carro eletrificado, quer seja 100% elétrico ou híbrido, já é realidade no país, uma tendência consolidada. Queremos levar o Brasil rumo a um futuro mais verde e sustentável, por um preço competitivo no mercado”, afirma o vice-presidente sênior da BYD do Brasil e head de marketing e comercial da BYD Auto, Alexandre Baldy.