Xiaomi lança SUV elétrico com autonomia de 835 km para dominar mercado

O YU7 foi lançado na China com um valor inicial de 253.500 yuans - Foto: Divulgação Xaomi

A Xiaomi, gigante chinesa de tecnologia, deu mais um passo audacioso no mercado automotivo com o lançamento do SUV elétrico YU7. O novo modelo é visto como um rival direto do Tesla Model Y e chega com um preço mais baixo e uma autonomia superior.

O YU7 foi lançado na China com um valor inicial de 253.500 yuans, aproximadamente 4% mais barato que o Tesla Model Y no mesmo mercado. Além do preço competitivo, o YU7 se destaca pela autonomia: com uma única carga, ele pode rodar até 835 km, superando os 719 km do Model Y de longo alcance.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar de a Tesla ainda ser vista como líder em assistência ao motorista, a Xiaomi investiu em tecnologia, equipando o YU7 com um sistema de 800 volts e carregamento ultrarrápido. O modelo mais potente do YU7 acelera de 0 a 100 km/h em impressionantes 3,23 segundos.

A resposta do público ao lançamento foi imediata e avassaladora, com mais de 200 mil pedidos em apenas três minutos. A Xiaomi, impulsionada pelo sucesso de seus carros elétricos, já aumentou sua meta de entregas anuais para 350 mil unidades, reforçando sua determinação em se consolidar como um dos principais players do setor.

| Foto: Divulgação Xaomi

| Foto: Divulgação Xaomi

| Foto: Divulgação Xaomi

O Xiaomi YU7 está disponível em três versões: