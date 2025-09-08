CONCORRÊNCIA
Xiaomi lança SUV elétrico com autonomia de 835 km para dominar mercado
Resposta do público ao lançamento foi imediata e avassaladora, com mais de 200 mil pedidos em apenas três minutos
Por Jair Mendonça Jr
A Xiaomi, gigante chinesa de tecnologia, deu mais um passo audacioso no mercado automotivo com o lançamento do SUV elétrico YU7. O novo modelo é visto como um rival direto do Tesla Model Y e chega com um preço mais baixo e uma autonomia superior.
O YU7 foi lançado na China com um valor inicial de 253.500 yuans, aproximadamente 4% mais barato que o Tesla Model Y no mesmo mercado. Além do preço competitivo, o YU7 se destaca pela autonomia: com uma única carga, ele pode rodar até 835 km, superando os 719 km do Model Y de longo alcance.
Apesar de a Tesla ainda ser vista como líder em assistência ao motorista, a Xiaomi investiu em tecnologia, equipando o YU7 com um sistema de 800 volts e carregamento ultrarrápido. O modelo mais potente do YU7 acelera de 0 a 100 km/h em impressionantes 3,23 segundos.
A resposta do público ao lançamento foi imediata e avassaladora, com mais de 200 mil pedidos em apenas três minutos. A Xiaomi, impulsionada pelo sucesso de seus carros elétricos, já aumentou sua meta de entregas anuais para 350 mil unidades, reforçando sua determinação em se consolidar como um dos principais players do setor.
O Xiaomi YU7 está disponível em três versões:
- Xiaomi YU7 Standard — versão RWD de ultra longo alcance, com preço de RMB 253.500
- Xiaomi YU7 Pro — versão AWD de ultralongo alcance, com preço de RMB 279.900
- Xiaomi YU7 Max — versão AWD de alto desempenho e ultralongo alcance, com preço de RMB 329.900
