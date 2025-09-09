Carro elétrico popular é vendido a menos de R$ 100 mil no Brasil

Vendas de elétricos podem ter alta de 21% neste ano no Brasil - Foto: @frimufilms/Freepik

O mercado de carros elétricos e híbridos segue em constante evolução no Brasil, com expectativa de recorde de vendas em 2025, segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE). Agora, um veículo surge à disposição para os brasileiros com valor menor de R$ 100 mil.

O Renault Kwid E-Tech se destaca como o carro elétrico mais barato do país, com preço a partir de R$ 99.990. O modelo é fabricado no Brasil.

O veículo elétrico da Renault possui 65 cv de potência, autonomia de até 185 km (chegando a 250 km em uso urbano) e bateria de 26,8 kWh. A recarga rápida leva cerca de 40 minutos de 20% a 80%.

Outros carros se destacam pelo custo-benefício, como o BYD Dolphin Mini, vendido por R$ 118.800. O modelo de entrada da concessionária chinesa oferece economia, consumindo menos até mesmo do que modelos populares de motocicletas.

Recorde de vendas

O Brasil pode registrar recorde de vendas de veículos eletrificados neste ano, passando de 200 mil emplacamentos. A previsão da ABVE é de um aumento de 13% sobre o total de 2024 (177.358). Há ainda um cenário mais provável, de 215 mil emplacamentos, o que representaria um crescimento anual de 21%.

Até agosto de 2025, o setor de eletrificados representou 9,4% de participação sobre o mercado automotivo total no Brasil. “As vendas de eletrificados continuam aquecidas, mesmo diante de taxas de juros altas e aumento do imposto de importação de veículos elétricos”, disse o presidente da ABVE, Ricardo Bastos.

“Confirmando-se o cenário mais provável, teremos aumento das vendas acima de 20% em 2025 sobre o ano anterior, o que representa um crescimento três vezes mais rápido do que a média do conjunto do mercado automotivo brasileiro”, concluiu