AUTOS
AUTOS

Concessionária garante descontos de R$ 20 mil para limpar estoque

A empresa chegou ao Brasil em novembro, mas segue em problemas

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

08/09/2025 - 12:43 h | Atualizada em 08/09/2025 - 14:27
A concessionário Neta Auto realiza uma queima de estoque
A concessionário Neta Auto realiza uma queima de estoque -

A concessionário Neta Auto realiza uma queima de estoque com direito a descontos de R$ 20 mil em todos os modelos. A empresa chegou ao Brasil em novembro, tem uma única concessionária e oferece as reduções como maneira de sobreviver a uma crise financeira e manter a operação. As informações são da coluna 'Quatro Rodas'.

Modelos em desconto

O Neta Aya Comfort está sendo anunciado com desconto de R$ 20 mil, saindo de R$ 143.900 para R$ 123.900. Apesar disso, o desconto real é menor, de apenas R$ 5 mil, já que o modelo foi lançado por R$ 128.900.

Outro modelo com o desconto anunciado de R$ 20 mil é o Neta X 500 Comfort, saindo de R$ 225.000 para R$ 205.000. No entanto, o SUV elétrico de 163 cv ainda está mais caro do que no lançamento, quando custava a partir de R$ 194.900.

Problemas com a Neta

A Neta viu suas vendas despencarem na China entre 2022 e 2024, quando saiu de 152.000 para 64.549. A concessionário tem sido alvo de processos, incluindo um pedido de falência enviado pela Shanghai Yuxing.

Em agosto deste ano, já em recuperação judicial, a Neta conseguiu 47 investidores para restabelecer uma parte do quadro de funcionários. O movimento, no entanto, não foi suficiente para retomada da produção na China.

Na China, a Neta não tem sequer um endereço físico depois de abandonar sua antiga sede em Xangai. Além disso, em registros judiciais apresentados em março de 2025, a empresa teria em caixa apenas 500 yuans (R$ 385).

Fracasso no Brasil

Desde que chegou ao Brasil em novembro do ano passado, a Neta teve apenas 96 carros emplacados – uma fração dos carros que foram importados.

carro elétrico china Neta Auto

x