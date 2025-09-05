CAOA Chery suspende vendas da linha Tiggo 5X para público específico

Linha Tiggo 5X - Foto: Divulgação / CAOA Chery

A CAOA Chery surpreendeu a todos com o anúncio da suspensão de vendas de carros da linha Tiggo 5X. A suspensão é válida para o público de pessoas com deficiência (PcD) com isenções.

Por meio de nota, a CAOA Chery argumentou que “a carteira de pedidos atingiu um volume muito expressivo, o que exige uma suspensão temporária até que a montadora consiga equalizar novamente a produção.". A nota foi enviada ao site Mundo do Automóvel para PCD.

A suspensão da CAOA Chery atinge a versão Sport e Pro do SUV. A versão Sport era vendida com todas as isenções de impostos elegíveis para o segmento PCD, desde que exclusivamente na cor preta.

Além da carteira de pedidos em alto volume, a CAOA Chery também prepara o lançamento do novo modelo do Tiggo 5X, com identidade semelhante a de SUVs maiores da marca. O modelo circula em testes e tem lançamento previsto para o fim de 2025.

Com a suspensão, apenas o SUV Tiggo 7 na versão de entrada Sport está sendo disponibilizado para pessoas com deficiência (PcD) em setembro de 2025. O cliente PcD precisa desembolsar R$ 130.004,55, com desconto pouco maior de R$ 9 mil, já que o preço público é de R$ 139.990.

Novo acordo

Os ótimos resultados registrados em julho acontecem em um momento de rumores de ruídos na parceria entre o Grupo CAOA e a montadora chinesa Chery. A união foi lançada em 2017 e está firme desde então.

O Grupo CAOA, segundo o Guia do Carro, não quis ficar "preso' somente à Chery e iniciou uma busca a outra montadores chinesa para firmar um acordo nos mesmos moldes. Assim, será lançado em 2026 veículos elétricos e híbridos sob a marca CAOA Changan.

A decisão da CAOA acontece após a Chery negar o ampliamento da parceria para as marcas Omoda e Exeed. A montadora chinesa decidiu lançar no Brasil a Omoda Jaecoo. O acordo com a Changan, no entanto, não significa o fim da união de sucesso com a Chery.

O acordo da CAOA com a Changan ainda não foi confirmado oficialmente, mas existe tendência da nova marca ser anunciada apenas no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro. A informação é da revista Autoesporte. Três carros da Changan devem ser lançados no Brasil em 2026.